Ospedaletti, cavi Enel danneggiati. Strada rotabile Capo Nero senza elettricità

Ospedaletti. Disagi per la maggioranza delle abitazioni di strada rotabile Capo Nero. Da questa mattina presto manca l’energia elettrica. Il black out sarebbe stato causato dal danneggiamento di alcuni cavi dell’Enel.

A causare il danno sono stati alcuni operai edili intenti in dei lavori in una villetta della strada, che hanno involontariamente tranciato il fili elettrici in questione. Non è chiaro quando verrà ripristinata la corrente.