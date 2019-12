Genova. «Natale è l’occasione per impegnarsi ancora di più in favore degli altri. Con un gruppo di colleghi parlamentari abbiamo così realizzato un cd musicale i cui proventi sono destinati a sostegno dell’attività della Lega del Filo d’Oro.

Chi fosse interessato potrà scrivere a info@spartitiuniti.it per acquistare il cd o visitate il sito www.spartitiuniti.it . Mi fa piacere condividere questa iniziativa con l’augurio di un sereno Natale e un eccellente 2020» – fa sapere l’On. Giorgio Mulè.

«La musica è il linguaggio più universale che esista. Non conosce distinzioni, non ha colore, non ha barriere.

E noi, per omaggiarla, ci siamo spogliati dei consueti abiti politici, abbiamo accantonato le distinzioni, messo il silenzioso alla dialettica quotidiana in Parlamento e rinviato discussioni e scontri su posizioni differenti. Abbiamo scelto di diventare una unica voce, un solo coro. SPartiti Uniti». Così nasce il gruppo musicale Spartiti Uniti, dall’incontro tra parlamentari di diversissime provenienze, uniti dalla passione per la musica e dalla comune convinzione che nella vita, politica inclusa, ciò che conta sono le persone, con quello che sono, sanno, hanno dentro di sé, nel profondo del proprio cuore.

Il brano, scritto e composto da Francesco Paolo Sisto, con lo zampino della figlia Serena, è un Inno alla Gioia, alla solidarietà, all’amicizia, alla fratellanza. «E’ solo l’inizio – spiega l’autore – di un progetto che vuole aiutare i “più deboli” da parte di coloro che, spesso ingiustamente , vengono indicati come i “più forti”. In realtà, a cercare bene con il lanternino – senza pregiudizi – di un moderno Diogene, i politici spesso sono fragili, innamorati, affannati come chiunque. E , in nome di un bel gesto, pronti a dimenticare appartenenze e diversità. Per la prima edizione di Natale 2019 i diritti di autore, edizione, produzione sono devoluti alla Lega del Filo d’oro».