Nuovo accordo con la casa di cura Sant’Anna di Imperia per la Dianese&Golfo

Diano Marina. La Dianese&Golfo 1923 è lieta di comunicare il nuovo accordo di partnership con la Casa di Cura Sant’Anna di Imperia volto ad aumentare i servizi per tutti i propri tesserati.

Tutto questo nell’ottica di far crescere la società sia dal punto di vista sportivo (accordo con Bologna fc 1909) che a tutela sanitaria dei propri atleti. La sponsorizzazione permetterà a tutti i ragazzi tesserati ed ai famigliari degli stessi di usufruire dell’eccellenza dei servizi offerti dalla Casa di Cura a tariffa concordata ed esclusiva.

Il presidente Luca Spandre ringrazia l’amministratore Roberto Tribuno per la disponibilità ed al contempo si rallegra della maggiore visibilità ed interesse di società sanitarie private e convenzionate con l’Asl come la Casa di Cura Sant’Anna, nei confronti di realtà sportive in crescita sul territorio.