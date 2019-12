Nuova frana, la quarta: sulla Sp29 del Cadibona scatta di nuovo il senso unico alternato

Savona. Una nuova frana, la quarta, fa scattare nuovamente delle limitazioni sulla Sp29. Il movimento franoso in questione, questa volta, non ha interessato direttamente la provinciale del Cadibona, dove è stato comunque istituto il senso unico alternato in via precauzionale.

Lo smottamento è avvenuto in parte in un terreno privato e in parte sulla strada comunale situata “subito sopra” la Sp29.

“Abbiamo istituto il senso unico alternato, con semaforo, come richiesto dalla ditta che sta operando per permettergli di lavorare in massima sicurezza. Puntiamo a riaprire completamente la strada nel più breve tempo possibile: con l’autostrada sempre ‘a singhiozzo’, per noi si tratta di un’arteria fondamentale”, ha spiegato il consigliere provinciale Luana Isella.

