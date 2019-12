Notte di lavoro per i vigili del fuoco, auto in fiamme a Castelvecchio e persona in difficoltà a Ventimiglia

Imperia. Notte di duro lavoro per i vigili del fuoco che sono dovuti intervenire nella città capoluogo, questa mattina presto intorno alle sei e trenta, per un veicolo andato in fiamme all’altezza di Castelvecchio. Sembrerebbe che il mezzo coinvolto avesse avuto un incidente poco prima a Imperia e che abbia preso fuoco in solo in un secondo momento. Il conducente non ha riportato ferite gravi.

A Ventimiglia, invece, questa notte poco prima delle tre, gli uomini del 115 sono intervenuti in via Tenda per una persona rimasta bloccata all’interno della vettura e che non sembrava dare segni di vita.

Intanto, nella giornata di ieri e dopo quasi una settimana intera di lavoro, i pompieri sono riusciti nell’impresa di liberare Cenova dal fango che si era riversato nella frazione di Rezzo durante le scorse giornate di allerta rossa. A contribuire intensamente sono stati tantissimi volontari del posto che hanno aiutato i vigili del fuoco con ogni strumento a propria disposizione.