New entry nel Don Bosco Vallecrosia Intemelia: arrivano Mattia Ambesi e Gianluca Russo

Vallecrosia. New entry nel Don Bosco Vallecrosia Intemelia. Si tratta di Mattia Ambesi e Gianluca Russo.

Ambesi, classe 1987, ha deciso di lasciare la Virtus per entrare a far parte della famiglia biancorossa. Il centrocampista si aggiunge alla squadra che il direttore sportivo Salvatore Cascia’, insieme al mister Manuele Fiore, ha formato per il campionato di Prima Categoria.

Alla prima squadra si aggiunge anche Russo, classe 1999. L’attaccante, che militava nel Taggia, continuerà la stagione indossando la maglia biancorossa.

Il direttore sportivo Cascia’, felice per questi nuovi arrivi, dà il benvenuto, insieme alla società e al mister, ai due calciatori.