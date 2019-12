Vallebona. Con l’inizio di dicembre il paese “si è acceso”. Dall’inizio del paese fino alla chiesa sono state accese le luminarie natalizie che illumineranno i carugi sino all’Epifania, giorno in cui verrà bruciata la befana “au foegu”, in uno scenario scintillante e scoppiettante, come augurio per il nuovo anno e per salutare le feste.

Un rito che si tramanda ormai da decenni che raccoglie persone da tutte le vallate vicine, le quali bevono e mangiano aspettando la befana davanti al falò natalizio nella piazza del centro storico. Come da tradizione, il fuoco del Bambino viene acceso alla vigilia di Natale e viene mantenuto vivo per tutte le festività fino al 6 gennaio.