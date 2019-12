Nasce “Ventimiglia-Monaco segnalazioni disagi. Treni e strade”, gruppo Facebook e WhatsApp per aiutare i frontalieri

Ventimiglia. E’ nato un gruppo WhatsApp e Facebook incentrato sulle segnalazioni dei frontalieri sui disagi dovuti alle ferrovie francesi e al traffico stradale: “Ventimiglia-Monaco segnalazioni disagi. Treni e strade”

«In meno di 24 ore sono già più di 200 gli iscritti - fa sapere Roberto Parodi dei Frontalieri Autonomi Intemeli – Il numero cresce ogni minuto, i frontalieri che si sono iscritti hanno cominciato a segnalare ritardi ferroviari e le situazioni del traffico per chi ogni giorno si reca a lavorare in Francia e nel Principato di Monaco. Questo strumento vuole essere un’informazione in tempo reale sullo stato dei disagi.

Allo studio anche una vera applicazione da scaricare sul proprio smartphone per una comunicazione più diretta. In vista del 5 dicembre giorno dello sciopero Sncf, in base alle informazioni in tempo reale, si potrà sapere se il proprio treno parte o no direttamente da casa prima di uscire per recarsi al lavoro e cercare eventuali soluzioni alternative.

Stesso discorso vale per chi usa l’automobile potremo sapere in anticipo eventuali code e cercare strade alternative. Il gruppo si chiama: “Ventimiglia-Monaco segnalazioni disagi. Treni e strade”. All’interno della pagina Facebook troverete poi il link WhatsApp».