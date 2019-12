Ventimiglia. Ieri sera si è costituita ufficialmente con una cerimonia tenutasi presso il Grand Hotel del Mare di Bordighera la sezione “Ventimiglia Porta d’Italia” dell’associazione Fidapa, acronimo di Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari, appartenente al circuito internazionale BPW- Business and Professional Women. Erano presenti il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, Antonella Tosi, presidente del Distretto Nord Ovest e due rappresentanti della sezione imperiese, madrina della neonata sezione intemelia.

Ai sensi dell’art 3 del proprio Statuto, Fidapa BPW Italy è un movimento di opinione indipendente; non ha scopo di lucro, persegue i suoi obiettivi senza distinzione di etnia, lingua e religione. La Federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti.

L’associazione italiana è divisa in 7 distretti comprendenti in tutto circa 300 sezioni e 11.000 socie; la sezione ventimigliese copre il territorio compreso tra Ventimiglia e Ospedaletti. Le neo socie fondatrici sono state scelte dal distretto centrale tra una rosa di professioniste che comprende avvocati, commercialiste, imprenditrici, impiegate, commercianti, insegnanti di ogni ordine e grado, libere professioniste, donne che si sono distinte negli anni per il loro impegno sociale e politico, pur essendo FIDAPA un’associazione apartitica. Il neonato direttivo è composto da Antonella Mercurio, (presidente), Tiziana Panetta, (vicepresidente), Cristina Cialone, (tesoriera), Fabiana Ferraris (segretaria).

Le altre socie fondatrici sono Elisabetta Giribaldi (segretaria esecutiva), Silvia Malivindi (revisore), Micaela Anceresi (revisore), Claudia Perri (revisore), Soraya Pallanca (Young), Monica Cocilovo, Gigliola Coppo, Gulshan Jivrai Antivalle, Lisa Manuello, Colomba Tirari, Rosanna Manca, Raffaella Pallanca, Ingrid Biancardi.

La sezione sarà attiva dal 2020, e la sua prima manifestazione ufficiale sarà la suggestiva “Cerimonia delle Candele”, che si terrà nel mese di febbraio.