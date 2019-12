Musica, luci, magia, teatro a Sanremo per un Natale davvero speciale

«Sanremo diventerà un palcoscenico magico, ricco di luci, musica e atmosfere originali che animeranno tante location. Abbiamo voluto organizzare eventi capaci di incontrare i gusti di tutti, grandi e piccini, cittadini e turisti con un Natale speciale sviluppato grazie al supporto di tante realtà, quali il Casinò, la Fondazione Orchestra Sinfonica, il Teatro Ariston, le associazioni culturali e musicali cittadine, nonché le attività commerciali. A tutti loro e ai nostri uffici comunali, il più sentito ringraziamento per il lavoro svolto che ci ha permesso di realizzare un’agenda di eventi davvero fitta, promossa anche con un investimento specifico rivolto ai tradizionali bacini di provenienza del nostro turismo». Così il sindaco Alberto Biancheri e l’assessore al turismo Alessandro Sindoni presentano il calendario degli eventi natalizi ricordando i momenti principali della programmazione.

«Dall’accensione dell’albero di Natale di sabato 7 dicembre in piazza Colombo, agli spettacoli musicali in giro per la città, agli artisti di street magic che daranno vita ad affascinanti performance di magia e illusionismo e che, a

Capodanno, regaleranno un vero e proprio Gran Galà a Pian di Nave. Per l’ultimo dell’anno, infatti, abbiamo pensato di proporre un evento che affascini per destrezza, abilità e tanta magia! E poi non dimentichiamo la finale di Sanremo Giovani, i grandi nomi che calcheranno il palco del Teatro Ariston e del Casinò e i tantissimi appuntamenti che sino all’Epifania allieteranno i pomeriggi e le sere di cittadini e turisti con musica live, recital, mostre, teatro, performance e molto altro!» – affermano.

Di seguito l’agenda degli eventi che si trova anche sul sito istituzionale www.comunedisanremo.it:

Dicembre 2019

Dal 6 dicembre al 6 gennaio

Centro Storico “La Pigna”/ Forte di Santa Tecla / museo civico / Casinò: “Le Alpi dell’Arte – Racines”, percorso espositivo di opere artigianali e artistiche della Valle d’Aosta che prevede anche l’esposizione di presepi ad opera di artigiani valdostani, il concerto della corale di Vallegrisange e del coro Troubar Clair, nonché il coinvolgimento di ristoranti e locali sanremesi che creeranno menù dedicati alla fusione tra i prodotti agro-alimenteali valdostani e liguri (Associazione Pigna Mon Amour / Regione Valle d’Aosta)

Dal 7 al 13 dicembre

Villa Nobel: “Nobel Week 2019”, rassegna di eventi “Premi Nobel” (Associazione Unione Internazionale)

Dal 7 al 22 dicembre

Palafiori (atrio): tutti i pomeriggi, esposizione di stelle di Natale e altre fioriture prodotte dagli studenti dell’Istituto Ruffini Aicardi

Domenica 1

ore 11.45 piazza San Sebastiano (frazione di Coldirodi): concerto “Banda Musicale P.S. Rambaldi”. In occasione dei festeggiamenti di Santa Cecilia, patrona dei musicisti. Verranno eseguiti alcuni brani della tradizione bandistica e popolare.

Giovedì 5

ore 17 Teatro Centrale: “L’imperatore” (Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo), ingresso a pagamento. Info: www.sinfonicasanremo.it

ore 17.30 piazza Bresca: musica live (attività commerciali piazza Bresca)

ore 21.15 Teatro Ariston: “Pink Floyd Legend” – Atom Heart Mother Tour 2019”, ingresso a pagamento. Info: aristonsanremo.com

Venerdì 6

ore 16 Casinò: inaugurazione mostra di Giovanni Thoux “Joà de noutra tera. Jeux traditionelles en Vallèe d’Aoste”

ore 17 Forte di Santa Tecla: inaugurazione mostra Dorino Ouvier “Uomini di legno”

ore 17 Teatro Federazione Operaia: recital “Il cuore e la penna” recital omaggio ad una vita dedita al teatro dialettale di Maria Pia Ferrandini con filmati, letture di poesie, scritti, pensieri (Compagnia Stabile Città di Sanremo)

ore 17.30 piazza Colombo: intrattenimento musicale “Cover a 360°” (associazione culturale Ibaio)

ore 17.30 vie e piazze cittadine: parata musicale della banda folkloristica “Canta e Sciuscia”

ore 17.30 piazza Sardi: musica live (attività commerciali piazza Sardi)

ore 18.30 ex Chiesa di Santa Brigida: inaugurazione mostra di Guido Diemoz, concerto corale di Vallegrisanche

ore 21 Forte di Santa Tecla: rassegna musicale “Le Alpi dell’Arte – Racines” (Guappecartò – Società Cooperativa Dem’Art)

ore 21.15 Roof Garden Casinò: “Christian racconta Christian De Sica”, spettacolo teatrale con Christian De Sica, ingresso a pagamento. Info: www.casinosanremo.it

Sabato 7

ore 10.30 museo civico: “Le Alpi dell’Arte – Racines”, mostra collettiva artisti del legno valdostano

ore 11.30 piazza Cassini: mercato dell’artigianato di tradizione (Concerto Corale di Vallegrisanche)

ore 15.30 zona Foce: lettere e foto con Babbo Natale e La Befana (attività commerciali quartiere Foce, associazione “La Foce di Sanremo”)

ore 16 via Matteotti (incrocio via Corradi): “concerti in strada”, rassegna musicale di pianoforte (Studio Sanremo Musica 2000)

ore 16 via Escoffier: “Settant’anni in sette giorni. Le canzoni e i racconti del Festival. Gli anni ‘50”. L’evento presenta in musica e parole il decennio del Festival. Sono previsti inserti di Claudio Porchia che racconterà gli aneddoti e i fatti sociali di quel decennio (associazione culturale OroNero)

ore 16 Palazzo Borea D’Olmo: concerto gruppo cameristico (Fondazione Orchestra Sinfonica). Info: www.sinfonicasanremo.it

ore 16 piazza Eroi Sanremesi (fontana Siro Carli): intrattenimento musicale “I Franziskani”, omaggio ai più grandi cantautori italiani tra cui De Andrè, Gregori, Dalla, Battisti, Bertoli, Mannoia, Conte e PFM con arrangiamenti acustici ed elettrici (associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle di Bordighera)

ore 18.15 piazza Colombo: accensione dell’albero di Natale. L’accensione sarà arricchita da un vero e proprio spettacolo dal titolo “Ballando sotto l’Albero” con la partecipazione dei “Seconda Materia”, artisti acrobati provenienti da Santarcangelo di Romagna, e degli “Urban Theory”, stomp dancers, hip hop e street dancers che partecipano al nuovo show di Fiorello su Rai Uno, “VivaRai Play”. Lo spettacolo sarà rappresentato da una performance su una struttura a piramide appositamente allestita sul palco (Comune di Sanremo)

ore 21 piazza Bresca: intrattenimento musicale “Cover a 360°” (associazione culturale Ibaio)

Domenica 8

ore 8 via Matteotti/piazza Colombo/pista ciclabile: “Sanremo Marathon 2019”, Marching Band “Bandakadabra”, una delle marching band più quotate in Italia. Propone l’intrecciarsi di varie traiettorie sonore per animare il centro città

ore 16 centro storico: “Scopri la Pigna”, visita del centro storico a cura di Anna Blangetti e Giacomo Mannisi. Ritrovo al Forte di Santa Tecla

ore 21.15 Teatro Ariston: “Il mio gioco preferito. Nek Live”, ingresso a pagamento. Info: aristonsanremo.com

Martedì 10

ore 10.30 mercato annonario: rassegna musicale di pianoforte (attività commerciali mercato annonario)

Venerdì 13

ore 16 piazza San Siro / via Costiglioli: “Deinà in u cian”, passeggiata nel “piano”, il quartiere intorno a San Siro, alla scoperta dei luoghi ricchi di storia e di arte: il Battistero, il Duomo, la Chiesa dell’Immacolata, i

vicoli, le mura, le torri (Compagnia Stabile Città di Sanremo)

ore 21.15 Teatro Ariston: “Tilt.Le Cirque World’s Top Performers”, ingresso a pagamento. Info: aristonsanremo.com

Sabato 14

ore 10.30 mercato annonario: rassegna musicale di pianoforte (attività commerciali mercato annonario)

ore 15.30 zona Foce: lettere e foto con Babbo Natale e La Befana (attività commerciali quartiere Foce, associazione “La Foce di Sanremo”)

ore 16 sala lettura Associazione Pigna Mon Amour (via Palma, 24): “Merenda con l’autore”, presentazione di libri per bambini/ragazzi

ore 17.30 piazza Colombo: concerto Reddy Bobbio “Christmas Night – Le più belle melodie di Natale” (Società Cooperativa C.M.C.)

ore 17.30 via Matteotti: spettacolo musicale “Aspettando il Festival”. Artisti di chiara fama e giovani talenti dell’orchestra di chitarre “Guitar & Friend” offriranno al pubblico un repertorio molto coinvolgente che spazia dal colto, al popolare, al tradizionale (associazione culturale musicale Guitar & Friends Italy)

ore 17.30 via Matteotti (incrocio via Corradi): rassegna musicale di pianoforte (Studio Sanremo Musica 2000)

ore 17.30 piazza Bresca: musica live (attività commerciali piazza Bresca)

ore 18 piazza Eroi Sanremesi (fontana Siro Carli): “Settant’anni in sette giorni. Le canzoni e i racconti del Festival. Gli anni ‘60”, evento che presenta in musica e parole il decennio del Festival. Claudio Porchia racconterà gli aneddoti e i fatti sociali di quel decennio (associazione culturale OroNero)

ore 21.15 Teatro Ariston: “Tilt. Le Cirque World’s Top Performers”, ingresso a pagamento. Info: aristonsanremo.com

Domenica 15

ore 16 Chiesa Parrocchiale Santa Margherita (Poggio): concerto “Non solo Gospel” (Società Cooperativa Dem’Art)

ore 16.30 Teatro Ariston: “Tilt. Le Cirque World’s Top Performers”, ingresso a pagamento. Info: aristonsanremo.com

ore 17.30 piazza Colombo: intrattenimento musicale, “The Brilliant Tina Linetti’s”

ore 17.30 via Matteotti (incrocio Via Corradi), concerto musica e canto con brani italiani di fama internazionale tratti dai repertori di grandi artisti e arrangiati in modo originale in stile lindy hop e swing anni Cinquanta

Gaetano Labalestra

ore 17.30 Palazzo Roverizio, concerto “Giro del mondo col mandolino” dedicato agli strumenti a corde tipicamente italiani: mandolino, chitarra, mandola. Orchestra a Plettro “Circolo Euterpe” (Circolo Ligustico Arte e

Ambiente)

ore 21 Chiesa di Santo Stefano, piazza Cassini: concerto Coro “Troubar Clair”

Lunedì 16

ore 15 piazza Colombo: concerto del coro dei bambini della scuola primaria “Borgo Rodari”

Martedì 17

ore 10.30 mercato annonario: rassegna musicale di pianoforte (attività commerciali mercato annonario)

ore 15 piazza Colombo: concerto coro “Mille voci e … un Rubino”, scuola primaria “A. Rubino”

Mercoledì 18

ore 9.30 Teatro Centrale: “Canti di gioia”, concerto per le scuole (Fondazione Orchestra Sinfonica). Info: www.sinfonicasanremo.it

ore 11 Teatro Centrale: “Canti di gioia”, concerto per le scuole (Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo): Info: www.sinfonicasanremo.it

ore 14.30 Via Pietro Agosti: “L’angolo di Babbo Natale” (attività commerciali di via Pietro Agosti)

Giovedì 19

ore 9.30 Teatro Centrale: “Canti di gioia”, concerto per le scuole (Fondazione Orchestra Sinfonica). Info: www.sinfonicasanremo.it

ore 15 Teatro Centrale: “Canti di gioia”, concerto per le scuole aperto al pubblico (Fondazione Orchestra Sinfonica), ingresso a pagamento. Info: www.sinfonicasanremo.it

ore 21 Teatro dell’Opera del Casinò: “Sanremo Giovani 2019” (Rai / Comune di Sanremo)

ore 21.15 Teatro Ariston: “Figli di nessuno tour. Fabrizio Moro”, ingresso a pagamento. Info: aristonsanremo.com

Venerdì 20

ore 16 centro storico: “Scopri la Pigna”, visita del centro storico a cura di Anna Blangetti e Giacomo Mannisi . Ritrovo al Forte di Santa Tecla

ore 17 Palazzo Borea D’Olmo, concerto gruppo cameristico (Fondazione Orchestra Sinfonica). Info: www.sinfonicasanremo.it

ore 17.30 piazza Sardi: musica live (attività commerciali piazza Sardi)

ore 20.30 Chiesa Parrocchiale San Sebastiano (Coldirodi): concerto “Non solo Gospel” (Società Cooperativa Dem’Art)

ore 21 Teatro Centrale: “Concerto di Natale” a scopo benefico (associazioni Services Sanremo e Fondazione Orchestra Sinfonica), ingresso a pagamento. Info: www.sinfonicasanremo.it

Sabato 21

ore 9.30 mercato annonario: “Babbo al Mercato” (attività commerciali mercato annonario)

ore 10.30 mercato annonario: concerto gruppo cameristico (Fondazione Orchestra Sinfonica)

ore 15 via Matteotti (zona Chiesa Cappuccini): esibizione acrobatica in costume natalizio (Edac Sanremo Srl)

ore 15.30 zona Foce: lettere e foto con Babbo Natale e La Befana (attività commerciali quartiere Foce, associazione “La Foce di Sanremo”)

ore 16 sala lettura Associazione Pigna Mon Amour (via Palma, 24): “Merenda con l’autore”, presentazione di libri per bambini/ragazzi

ore 17 Palazzo Borea D’Olmo: concerto gruppo cameristico (Fondazione Orchestra Sinfonica). Info: www.sinfonicasanremo.it

ore 17.30 piazza Colombo: “A Christmas Carol”, musical natalizio e disco party. Il vecchio Scrooge, un ricco e insensibile avaro, deve fare i conti con lo spirito del passato, del presente e del futuro, per capire la gioia della condivisione. Tra magia, balletti e canzoni, i bambini saranno trasportati nel magico mondo del Natale. Lo spettacolo termina con Babbo Natale in carne e ossa che distribuisce caramelle. I personaggi si fermeranno

per insegnare la coreoagrafia di Christmas Carol ai bimbi presenti, facendoli ballare e divertire mentre il dj concluderà il pomeriggio facendo ballare con le musiche più celebri di Natale (Cooperativa Sociale Bell Beyond 2)

ore 17.30 via Matteotti: spettacolo musicale “Aspettando il Festival”, artisti di chiara fama e giovani talenti dell’orchestra di chitarre “Guitar & Friend” offriranno al pubblico un repertorio molto coinvolgente che spazia dal colto, al popolare, al tradizionale (associazione culturale musicale Guitar & Friends Italy)

ore 17.30 via Matteotti (incrocio via Corradi): rassegna musicale di pianoforte (Studio Sanremo Musica 2000)

ore 18 piazza Bresca: “Settant’anni in sette giorni. Le canzoni ed i racconti del Festival. Gli anni ‘70” evento che racconta in musica e parole il decennio del Festival. Claudio Porchia racconterà gli aneddoti e i fatti sociali di quel decennio (associazione culturale OroNero)

ore 21.15 Teatro Ariston: “We Will Rock You. The Musical by Queen”, ingresso a pagamento. Info: aristonsanremo.com

Domenica 22

ore 10 frazione di Poggio: “Babbo Natale corre a Poggio” , quarta edizione della corsa e camminata non agonistica per le vie del centro (Circolo ACLI Poggio)

ore 11 Palazzo Roverizio: “Musica e Doni”, saggio strumentale e di canto con la partecipazione di giovanissimi allievi e del coro di voci bianche affiancato dal coro polifonico di genitori (associazione culturale G.B. Pergolesi)

ore 16 via Escoffier: “Swing Corner of Christmas” (associazione culturale Centro Studi Musicali Stan Kenton)

ore 17.30 vie e piazze cittadine: parata musicale (Corpo Bandistico Città di Sanremo)

ore 17.30 via Matteotti: intrattenimenti musicali, recital per chitarra e violino, trio batteria-basso-chitarra, arpa celtica (Undaduo/Acoustic Circus/ Elena Mazzullo – Società Cooperativa Dem’Art)

ore 17.30 piazza Colombo: musica live (attività commerciali piazza Colombo)

ore 17.30 piazza Bresca: musica live (attività commerciali piazza Bresca)

Lunedì 23

ore 16 frazione di Bussana: Magic Bunny in “MagiExpress”. Il magico treno “MagiExpress” racconterà della sua amicizia con personaggi famosi e mostrerà alcune strabilianti magie! Il “MagiExpress” è famoso perché trasporta i sogni e i desideri di ognuno di noi. Dove? Ovunque vogliamo! Un’avventura sorprendente e strepitosamente magica! Lo spettacolo è presente a Gardaland 2019/2020 (Teatro dei Mille Colori)

ore 17.30 piazza Colombo, intrattenimento musicale: “Miki & The Red Rockets” (Società Cooperativa Dem’Art)

ore 17.30 via Matteotti: intrattenimenti musicali, brani di Natale in versione rock’n’roll, atmosfere easy-jazz, duo di batteria e theremin (singolare strumento che incuriosisce e affascina), violino, voce e flauto in un repertorio di canzoni internazionali e brani strumentali dedicati al Natale. Giulio Zampollo/Theremin Drums/Blusirio (Società Cooperativa Dem’Art)

Martedì 24

ore 10.30 mercato annonario: concerto gruppo cameristico (Fondazione Orchestra Sinfonica)

ore 16 frazione di Poggio: Magic Bunny in “MagiExpress”. Il magico treno “MagiExpress” racconterà della sua amicizia con alcuni famosi personaggi e mostrerà alcune strabilianti magie! Il “MagiExpress” è famoso perché trasporta i sogni e i desideri di ognuno di noi. Dove? Ovunque vogliamo! Un’avventura sorprendente e strepitosamente magica! Lo spettacolo è presente a Gardaland 2019/2020 (Teatro dei Mille Colori)

ore 17.30 piazza Colombo: intrattenimento musicale “A Christmas night in …Sanremo”: in un salotto addobbato a festa il pubblico sarà avvolto da un’atmosfera accogliente e familiare per festeggiare un magico Natale! Con i più famosi brani di Natale e i grandi classici italiani e stranieri: 6 cantanti, 3 coristi e 1 tenore si alterneranno sul palco dando vita ad uno spettacolo indimenticabile (Eccoci Organizzazione Eventi)

ore 17.30 via Escoffier: “Swing Corner of Christmas” (associazione culturale Centro Studi Musicali Stan Kenton)

ore 17.30 via Matteotti: intrattenimenti musicali con cinque elementi di ottoni, saxy street combo, jazz (Riviera Brass Quintet/Saxy Street Combo/Buddy Bolden Street Band – Società Cooperativa Dem’Art)

Giovedì 26

ore 16 via Matteotti: “Christmas Circus”, spettacoli di animazione per bambini con giocoleria, equilibrismo, danze sui trampoli, costumi luminosi (associazione culturale OroNero)

ore 17.30 piazza Colombo: musica live (attività commerciali piazza Colombo)

ore 21 Forte di Santa Tecla: “Le Alpi dell’Arte – Racines”, rassegna musicale dedicata alla personale dello scultore Dorino Ouvrier (in collaborazione con la Regione Valle d’Aosta). Con concerti che richiamano la materia

principe della mostra, il legno, quindi concerti di contrabbassisti, violinisti, percussionisti, chitarristi (Società Cooperativa Dem’Art)

Venerdì 27

ore 16 sala lettura Associazione Pigna Mon Amour (via Palma, 24): “Merenda con l’autore”, presentazione di libri per bambini/ragazzi

ore 17 Teatro dell’Opera del Casinò: “Valzer e polke della famiglia Strauss” (Fondazione Orchestra Sinfonica), ingresso a pagamento

ore 17 Chiesa Valdese: concerto “Arethusa Consortium” che propone racconti e storie provenienti dall’Europa dal Cinquecento al Settecento. (associazione Arion)

ore 17.30 piazza Colombo: “Que Musica Sanremo” – Re Beat, twist e rock’n’roll (associazione Fare Musica)

ore 17.30 piazza Sardi: musica live (attività commerciali piazza Sardi)

ore 17.30 piazza Eroi Sanremesi (fontana Siro Carli): intrattenimento musicale “I Franziskani” omaggio ai più grandi cantautori italiani tra cui De Andrè, Gregori, Dalla, Battisti, Bertoli, Mannoia, Conte e PFM con

arrangiamenti acustici e elettrici (associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle di Bordighera)

ore 17.30 via Matteotti (incrocio via Corradi): concerto musica e canto – Gaetano Labalestra

ore 17.30 vie e piazze cittadine: Christmas Street Band (Teatro dei Mille Colori)

ore 17.30 via Escoffier: “Swing Corner of Christmas” (associazione culturale Centro Studi Musicali Stan Kenton)

ore 21 Forte di Santa Tecla, rassegna musicale “Le Alpi dell’Arte – Racines” (Società Cooperativa Dem’Art)

Sabato 28

ore 10.30 mercato annonario: concerto gruppo cameristico (Fondazione Orchestra Sinfonica)

ore 15.30 Chiesa Parrocchiale San Rocco – Concerto “Non solo Gospel” (Società Cooperativa Dem’Art)

ore 16 centro storico: “Scopri la Pigna”, visita del centro storico a cura di Anna Blangetti e Giacomo Mannisi . Ritrovo al Forte di Santa Tecla

ore 17 Palazzo Borea D’Olmo: concerto gruppo cameristico (Fondazione Orchestra Sinfonica). Info: www.sinfonicasanremo.it

ore 17.30 via Matteotti: spettacolo musicale “Aspettando il Festival”: artisti di chiara fama e giovani talenti dell’orchestra di chitarre “Guitar & Friend” offriranno al pubblico un repertorio molto coinvolgente, che spazia dal colto, al popolare, al tradizionale (associazione culturale Musicale Guitar & Friends Italy)

ore 17.30 via Matteotti (incrocio via Corradi): rassegna musicale di pianoforte (Studio Sanremo Musica 2000)

ore 17.30 piazza Eroi Sanremesi (fontana Siro Carli): “Que Musica Sanremo. Bruti e Boi”, canzone in dialetto ligure (associazione Fare Musica)

ore 17.30 piazza Bresca: musica live (attività commerciali piazza Bresca)

ore 18 piazza Colombo: “Settant’anni in sette giorni. Le canzoni ed i racconti del Festival. Gli anni ‘80”, evento che presenta in musica e parole il decennio del Festival. Claudio Porchia racconterà gli aneddoti e i fatti sociali di quel decennio (associazione culturale OroNero)

Domenica 29

ore 14.30 vie e piazze cittadine: “Sanremo Magic Festival / Street Magic”: artisti di street magic si alterneranno nella diverse location per regalare affascinanti performance di magia e illusionismo (Loop Media Network Srl)

ore 16 frazione di Coldirodi: “Christmas Show”, nuovo e divertente spettacolo di storie e magia comica capace di stupire e coinvolgere tutti in un susseguirsi di racconti e storie, gag, effetti magici originali e particolari animazioni legate al mondo del Natale (Teatro dei Mille Colori)

ore 17 Teatro dell’Opera del Casinò: concerto “Una chitarra in frac”, omaggio a Domenico Modugno con protagonista il celebre chitarrista Vito Nicola Paradiso e la famiglia dello stesso musicista. L’evento è strutturato come concerto/conferenza sulla figura del grande Modugno. Un emozionante viaggio musicale e non attraverso le più celebri canzoni composte e cantate da Modugno, riproposte in una nuova veste (associazione culturale Musicale Guitar & Friends Italy). Info www.casinosanremo.it

ore 17 palazzo Borea D’Olmo: concerto gruppo cameristico (Fondazione Orchestra Sinfonica). Info: www.sinfonicasanremo.it

ore 17.30 piazza Bresca: “Que Musica Sanremo. Lost in blues”, soul, rhythm and blues (associazione Fare Musica)

ore 17.30 vie e piazze cittadine: parata musicale (Banda Folkloristica Canta e Sciuscia)

ore 18 piazza Colombo: “Settant’anni in sette giorni. Le canzoni e i racconti del Festival. Gli anni ‘90”. Evento che presenta in musica e parole il decennio del Festival. Claudio Porchia racconterà gli aneddoti e i fatti sociali di quel decennio (associazione culturale OroNero)

ore 21.15 Teatro Ariston: “La classe non è qua. Pio e Amedeo”, ingresso a pagamento. Info: aristonsanremo.com

Lunedì 30

ore 14.30 vie e piazze cittadine: “Sanremo Magic Festival / Street Magic”, artisti di street magic si alterneranno nella diverse location per regalare affascinanti performance di magia e illusionismo (Loop Media Network Srl)

ore 16 frazione di Verezzo: “Un Natale coi Fiocchi”, mix di numeri di magia e musica (Teatro dei Mille Colori)

ore 17 Palazzo Borea D’Olmo: concerto gruppo cameristico (Fondazione Orchestra Sinfonica). Info: www.sinfonicasanremo.it

ore 18 piazza Colombo: “Perché Sanremo è Sanremo”, nuovo progetto dedicato alle canzoni italiane e straniere che hanno reso famoso in tutto il mondo il “Festival della Canzone”. Tribute Band Sanremo Festival (Società Cooperativa Dem’Art)

ore 21.15 Teatro dell’Opera del Casinò: “Live”, spettacolo teatrale con Rocco Papaleo, ingresso a pagamento. Info: www.casinosanremo.it

Martedì 31

ore 10.30 mercato annonario: rassegna musicale di pianoforte (attività commerciali mercato annonario)

ore 17.30 piazza Sardi: musica live (attività commerciali piazza Sardi)

ore 21.15 Teatro dell’Opera del Casinò: “Live”, spettacolo teatrale con Rocco Papaleo, ingresso a pagamento. Info: www.casinosanremo.it

ore 21.15 Roof Garden Casinò: “Capodanno 2020”, Los Locos / Massimo Bagnato / Gin & the Fitz, ingresso a pagamento. Info: www.casinosanremo.it

ore 22 piazzale Pian di Nave: “Sanremo Magic Festival / Gran Gala Show di Capodanno”, spettacolo di magia e illusionismo (Loop Media Network Srl)

ore 24 Porto Vecchio (molo di Ponente): spettacolo pirotecnico (Comune di Sanremo)

ore 24 piazzale Pian di Nave: “Sanremo Magic Festival / Grande Festa e Dj set” (Loop Media Network Srl)

Gennaio 2020

Mercoledì 1

ore 17 Teatro dell’Opera del Casinò: “Concerto di Capodanno” (Fondazione Orchestra Sinfonica), ingresso a pagamento. Info: www.sinfonicasanremo.it

Giovedì 2

ore 16 Museo Civico: concerto gruppo cameristico (Fondazione Orchestra Sinfonica). Info: www.sinfonicasanremo.it

ore 17 Palazzo Borea D’Olmo: concerto gruppo cameristico (Fondazione Orchestra Sinfonica). Info: www.sinfonicasanremo.it

ore 17.30 piazza Colombo: intrattenimento musicale The Brilliant Tina Linetti’s

ore 17.30 via Matteotti (incrocio via Corradi): concerto musica e canto con brani italiani di fama internazionale tratta dai repertori di grandi artisti arrangiati in modo originale in stile Lindy Hop e Swing anni Cinquanta

Gaetano Labalestra

ore 17.30 via Escoffier: “Swing Corner of Christmas” (associazione culturale Centro Studi Musicali Stan Kenton)

Venerdì 3

ore 16 centro storico: “Scopri la Pigna”, visita del centro storico a cura di Anna Blangetti e Giacomo Mannisi . Ritrovo al Forte di Santa Tecla

ore 17 Teatro Federazione Operaia: recital “Sarò sempre Franco” (Compagnia Stabile Città di Sanremo) recital multimediale. Omaggio a Franco D’Imporzano

ore 17 Palazzo Borea D’Olmo: concerto gruppo cameristico (Fondazione Orchestra Sinfonica). Info: www.sinfonicasanremo.it

ore 17.30 via Matteotti: spettacolo musicale “Aspettando il Festival”, artisti di chiara fama e giovani talenti dell’orchestra di chitarre “Guitar & Friend” offriranno al pubblico un repertorio molto coinvolgente che spazia dal colto, al popolare, al tradizionale (associazione culturale musicale Guitar & Friends Italy)

ore 17.30 via Matteotti (incrocio via Corradi): rassegna musicale di pianoforte (Studio Sanremo Musica 2000)

ore 18 piazza Bresca: “Settant’anni in sette giorni. Le canzoni e i racconti del Festival. Gli anni 2000”: evento che presenta in musica e parole il decennio del Festival. Claudio Porchia racconterà gli aneddoti e i fatti

sociali di quel decennio (associazione culturale OroNero)

ore 20.30 piazza Sardi: musica live (attività commerciali piazza Sardi)

Sabato 4

ore 10.30 mercato annonario: concerto di chitarra “Aspettando il Festival”, quartetto di chitarre “Guitar & Friends” che offrirà un repertorio molto coinvolgente che spazia dal colto al popolare e tradizionale (associazione

culturale musicale Guitar & Friends Italy)

ore 15.30 Chiesa Parrocchiale S.Antonio (Verezzo): concerto “Non solo Gospel” (Società Cooperativa Dem’Art)

ore 16 museo civico: concerto gruppo cameristico (Fondazione Orchestra Sinfonica). Info: www.sinfonicasanremo.it

ore 16 sala lettura Associazione Pigna Mon Amour (via Palma, 24): “Merenda con l’autore”, presentazione di libri per bambini/ragazzi

ore 17.30 via Matteotti (incrocio via Corradi): concerto musica e canto. Gaetano Labalestra

ore 17.30 vie e piazze cittadine: parata musicale (Corpo Bandistico Città di Sanremo)

ore 17.30 piazza Colombo: musica live (attività commerciali piazza Colombo)

ore 17.30 piazza Bresca: musica live (attività commerciali piazza Bresca)

ore 18 piazza Eroi Sanremesi (fontana Siro Carli): “Settant’anni in sette giorni. Le canzoni ed i racconti del Festival. Gli anni 2010”, evento che presenta in musica e parole il decennio del Festival. Claudio Porchia racconterà gli aneddoti e i fatti sociali di quel decennio (associazione culturale OroNero)

ore 21 Forte di Santa Tecla: rassegna musicale “Le Alpi dell’Arte – Racines” – (Società Cooperativa Dem’Art)

ore 21.15 Teatro dell’Opera del Casinò: “Giorni felici”, Spettacolo teatrale con Nicoletta Braschi e Roberto De Francesco, ingresso a pagamento

Domenica 5

ore 15.30 Chiesa Parrocchiale Sacro Cuore (Bussana): concerto “Non solo Gospel” (Società Cooperativa Dem’Art)

ore 16 Teatro dell’Opera del Casinò: “Concerto dell’Epifania” (associazione culturale Centro Studi Musicali Stan Kenton)

ore 17.30 vie e piazze cittadine: parata musicale (Banda Folkloristica Canta e Sciuscia)

ore 17.30 piazza Colombo: musica live (attività commerciali piazza Colombo)

ore 21.15 Roof Garden Casinò: “Imitamorfosi”, spettacolo teatrale con Claudio Lauretta, ingresso a pagamento. Info: www.casinosanremo.it

Lunedì 6

ore 15.30 zona Foce: lettere e foto con Babbo Natale e La Befana (attività commerciali quartiere Foce, associazione “La Foce di Sanremo”)

ore 16.30 piazza Colombo: “La Befana Benefica” (Lions Club Sanremo / Vigili del Fuoco Sanremo)

ore 17 Chiesa Luterana: “Concerto delle Feste” della Giovane Orchestra Note Libere (associazione scuola di musica Città di Sanremo)

ore 17 centro storico, piazza dei Dolori : “I Cori Cerianaschi nella Pigna”

ore 17.30 via Matteotti: spettacolo musicale “Aspettando il Festival”. Artisti di chiara fama e giovani talenti dell’orchestra di chitarre “Guitar & Friend” offriranno al pubblico un repertorio molto coinvolgente che spazia dal colto, al popolare, al tradizionale (associazione culturale Musicale Guitar & Friends Italy).