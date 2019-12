Mozione Segre a Sanremo, il consiglio comunale si schiera contro l’odio

Sanremo. La mozione Segre proposta dal Partito Democratico per impegnare il sindaco e l’intera amministrazione comunale a coltivare la memoria dell’antifascismo e la lotta contro tutti i totalitarismi, è stata approvata a maggioranza (14 voti favorevoli), nel consiglio comunale di questo pomeriggio, con l’astensione della consigliera leghista Patrizia Badino e l’uscita dall’aula per la maggioranza di Adriana Cutellè e Ethel Moreno e per l’opposizione di Tommasini e Correnti. A portarla all’attenzione del parlamentino matuziano è stato Mario Robaldo: «Meglio prevenire che combattere» ha riassunto il capogruppo dei Dem.

Piena solidarietà alla senatrice Liliana Segre è stata espressa dai banchi dell’opposizione dal capogruppo di Liguria Popolare Sergio Tommasini che, tuttavia, ha annunciato l’astensione al voto, in contrasto con alcuni punti della mozione, a suo dire «che dividono e non uniscono».

«Oggi odiare è vincente da un punto di vista mediatico», ha aggiunto il consigliere Lorenzo Marcucci, ricordando gli insulti ricevuti, a suo dire, nella recente campagna elettorale, in un intervento sentito che ha posto l’accento sugli episodi quotidiani che riguardano i più giovani.