Mostre, presepi e molto altro: ecco gli eventi natalizi in programma nell’Imperiese

Imperia. Mostre, presepi e molto altro. La provincia di Imperia si accende per questo Natale con un gran numero di eventi pronti a incantare turisti e residenti. Ecco il programma degli eventi che si terranno in questi giorni, per le festività natalizie, nell’Imperiese:

Martedì 24 dicembre:

A Sanremo alle 10,30 presso il mercato annonario concerto cameristico a cura della Fondazione Orchestra Sinfonica, a Poggio alle 16 spettacolo di magia “MagiExpress”, alle 17,30 in piazza Colombo intrattenimento musicale “A Christmas night in…Sanremo” e alla stessa ora in via Matteotti intrattenimento musicale con cinque elementi di ottoni. A Bussana alle 22,40 concerto di Natale al Santuario del Sacro Cuore.

A Diano Marina l’artista Antonio Carli, nei panni di Babbo Natale metterà in scena con il chitarrista Marco Moraglia lo spettacolo “Canta Natale”: nell’isola pedonale del centro cittadino nel corso della giornata racconterà leggende, storie e intonerà le canzoni natalizie più amate. Festeggiamenti religiosi presso le chiese parrocchiali di Diano Gorleri (alle 21,30), Diano Calderina (alle 22), a Diano Centro andrà in scena la tradizionale “Nascita di Gesù Bambino da mare” a cura dell’associazione Diano Sub a cui seguirà la Santa Messa di mezzanotte nella chiesa parrocchiale.

A Isolabona si spegne l’illuminazione elettrica e il borgo torna indietro nel tempo, riportando alla vita i vecchi mestieri. Sarà possibile degustare cioccolata calda, vino e vari assaggi di piatti locali e prodotti tipici, e scoprire un po’ di storia di Isolabona, interessarsi al suo patrimonio culturale e provare la grande ospitalità della gente del posto. Alle 22 Santa Messa. Appuntamento fino al 26 dicembre.

A San Bartolomeo al Mare alle 22 Santa Messa di Natale al Santuario di Nostra Signora della Rovere, al termine, distribuzione di cioccolata calda e panettone. Alle 24 presso la Parrocchia di San Bartolomeo, al termine, distribuzione di cioccolata calda e panettone a cura degli Alpini.

A Ventimiglia alle 22 nella piazza della Cattedrale accensione del falò di Natale a cura del Sestiere Ciassa, seguirà la Santa Messa e la distribuzione di cioccolata, panettone e vin brulè a cura dell’ente Agosto Medievale.

Ad Airole a mezzanotte verrà celebrata la santa messa allietata dal coro di Airole, all’uscita dalla messa intorno al fuoco tutti riuniti per gli auguri e verrà distribuita la cioccolata calda con mariette e galletti, tipici dolci airolese e panettone offerti e preparati con cura dalla Pro Loco. Per i più piccini arriverà l’aiutante di Babbo Natale per un saluto e un piccolo omaggio: tante caramelle.

A Imperia torna l’appuntamento con Babbo Natale Sub. L’evento, organizzato in collaborazione tra Comune, Imperia nel Blu e Capitaneria di Porto, si svolgerà in Calata Cuneo a Oneglia. Una slitta trainata da sei “renne subacquee” arriverà dal mare con tanti doni per i bambini presenti sulla banchina. Inizio alle 15 con l’esibizione di ginnastica artistica dell’Asd Niche.

A Bordighera alle 15,30 concerto itinerante della banda musicale San Nicolò Città di Bordighera 17 al porto turistico arriva Babbo Natale Sub e porta caramelle e cioccolata calda a tutti i bambini. L’evento è realizzato in collaborazione con il Centro Sub Riviera dei Fiori. A Sasso sarà inoltre accesso il tradizionale fuoco natalizio che durerà fino al 6 gennaio e all’uscita dalla Santa Messa di mezzanotte verranno distribuiti salsicciotti e cioccolata calda. Alle 17 accensione del Foegu du Bambini in piazza Padre Giacomo Viale a Bordighera Alta con distribuzione di cioccolata calda e dolcetti al termine della messa di mezzanotte.

A Vallebona alle 16 Babbo Natale arriva in paese e porta doni! Si potranno degustare cioccolata calda, dolcetti e pandoro, verso sera sarà invece acceso il tradizionale Fogu du Bambin che sarà mantenuto vivo fino al 6 gennaio.

A Ospedaletti dalle 8,30 alle 13 scambio di libri presso la biblioteca civica in corso Regina Margherita 1, alle 14,30 va in scena l’evento “Tutti in bici con Babbo Natale”, appuntamento sulla pista ciclabile davanti al comune.

A Dolceacqua Santa Messa di Mezzanotte e all’uscita cioccolata calda.

A Taggia cioccolata calda e pane di Natale all’uscita dalla Santa Messa di Mezzanotte presso la chiesa della Madonna Miracolosa.

Mercoledì 25 dicembre:

A Ventimiglia dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 sarà possibile visitare il presepio provenzale e il concorso presepi poveri presso la cripta della chiesa di San Michele. Sarà visitabile fino al 6 gennaio.

A Pieve di Teco Christmas rock party alle 22

Giovedì 26 dicembre:

A Dolceacqua la banda cittadina si esibisce in concerto alle 17 presso la chiesa di Sant’Antonio Abate. Verrà proposto un ricco repertorio di autori classici, Bach, Haendel, Beethoven, Mozart, e celebri brani della tradizione natalizia internazionale.

A Diano Marina alle 15.30 Babbo Natale percorrerà il centro di Diano Marina a bordo della sua Corvetta rossa, consegnando caramelle e rendendosi disponibile per i selfie. Non mancherà, in piazza Martiri della Libertà, all’ombra del maxi albero luminoso, un folletto che augurerà buone feste dispensando palloncini colorati a tutti i bambini. Dalle 15 alle 17 sarà invece aperto straordinariamente il museo civico con ingresso gratuito per chi porta il nome di Stefano o Stefania, ad offerta libera per gli altri.

A Vallecrosia concerto natalizio “Puer Natus”, giunto alla XII edizione che vedrà cinque corali esibirsi nella chiesa parrocchiale di San Rocco a partire dalle 20,45.

A Sanremo alle 16 in via Matteotti “Christmas circus”, spettacolo di animazione per bambini con giocolieri ed equilibristi, alle 17,30 in piazza Colombo musica live, alle 21 al Forte di Santa Tecla mostra dedciata allo scultore Dorino Ouvrier

Venerdì 27 dicembre:

A Diano Marina opportunità di visita guidata, alle 10.30, alla scoperta dei reperti e dei rari esemplari custoditi nelle varie sale del museo civico, all’interno di Palazzo del Parco. Dalle 15.30 per le vie del centro sarà possibile trovare il Duo Eglaf, trampolieri in grado di regalare emozioni ed affascinare per i loro i costumi luminosi ed il clima festoso in cui si esibiscono. Non mancherà il folletto che, questa volta, ai bambini che si avvicineranno offrirà lo zucchero filato. Si conclude con la serata in musica presso la sala consiliare del Comune che dalle 21 ospiterà un concerto natalizio del Coro Mongioje, storico e sempre apprezzato gruppo del capoluogo. Ingresso libero.

A Ventimiglia alle 21 lo spettacolo teatrale di Liber theatrum: “Natale con i tuoi…The day after Xmas con noi”.

A San Bartolomeo al Mare tutto il giorno si terrà il mercatino di oggettistica “Bancarelle in festa” presso il lungomare delle Nazioni. Si terrà fino a lunedì 6 gennaio.

A Sanremo alle 17 al teatro dell’Opera del Casinò va in scena “Valzer e polke della famiglia Strauss” a cura della Fondazione Orchestra Sinfonica, evento a pagamento. Alle 17,30 in piazza Colombo va in scena lo spettacolo “Que musica Sanremo”, al medesimo orario in piazza Eroi Sanremesi presso la fontana Siro Carli intrattenimento musicale a cura de “I Franziskani”, verrà reso omaggio ai più grandi cantautori italiani.

Sabato 28 dicembre:

A Sanremo alle 10,30 presso il mercato annonario concerto del gruppo cameristico a cura della Fondazione Orchestra Sinfonica, alle 15,30 presso la chiesa parrocchiale San Rocco concerto “Non solo gospel”, alle 16 visita del centro storico della Pigna con ritrovo presso Forte Santa Tecla, alle 17,30 in via Matteotti spettacolo musicale “Aspettando il Festival”, al medesimo orario in via Matteotti rassegna musicale di pianoforte, in piazza Eroi “Que musica Sanremo. Bruti e boi”, concerto di brani in dialetto ligure, musica live in piazza Bresca, alle 18 in piazza Colombo va in scena l’evento “70 anni in 7 giorni” dedicato ai brani del Festival di Sanremo.

A Ventimiglia alle 21 presso la chiesa di San Nicola concerto del Coro Polifonico città di Ventimiglia

A Dolceacqua festa delle lanterne alle 17 presso piazza Garibaldi.