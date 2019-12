Mortale sull’A6, perde la vita soldato 23enne: da un anno in servizio a Ventimiglia

Ventimiglia. Da circa un anno prestava servizio come aggregato a Ventimiglia, Pasquale Falanga, 23 anni: il soldato dell’esercito italiano morto lo scorso 10 dicembre in un incidente avvenuto sull’A6 Torino-Savona, a Marene, in provincia di Cuneo.

Uno scontro terribile, quello in cui ha perso la vita il giovane, tra un mezzo dell’esercito e un camion.

La notizia del dramma si è ben presto diffusa anche nella città di confine, dove la giovane vittima aveva anche trovato l’amore. Alla fidanzata di Pasquale, gli amici hanno inviato questo messaggio: «Vogliamo che tu sappia che noi siamo sempre con te, che non sarai mai da sola e affronteremo questa brutta situazione tutti assieme come una famiglia. Pasquale era un ragazzo d’oro e siamo lieti che abbia fatto parte, anche se per troppo poco, delle nostre vite. Ormai faceva parte della ciurma, non lo dimenticheremo mai. Antonietta, Andrea, Stephanie, Karen, Andrea, Gianluca, Enrico».