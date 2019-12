Montegrosso Pian Latte. La tradizione vuole che nella SS Messa Solenne della Notte di Natale (ore 22.00 – Chiesa Parrocchiale), si svolga il tradizionale “Corteo di adorazione dei Pastori”: sulle note della tradizionale melodia “Fra l’orrido rigor”, eseguita dalla Cantoria Parrocchialein abiti tradizionali ed accompagnati da alcuni animali, essi, piano piano, si recheranno per primi all’altare per baciare, adorare ed offrire doni al Bambin Gesù.

Al termine della SS Messa si ci dirigerà in processione per le vie del paese, nelle varie ambientazioni del Presepe a Grandezza Naturale, fino giungere alla Natività dove verrà posizionato il Bambin Gesù; a seguire cioccolata calda, panettone e pandoro per tutti gli intervenuti.

Il Presepe a Grandezza Naturale resterà aperto quest’oggi dalle 14 alle 24 e darà l’occasione ai suoi visitatori di poterlo ammirare anche in notturna, con il paese illuminato ed addobbato a festa e le ambientazioni rese molto suggestive dalle luci che le illuminano. Il Presepe resterà visitabile fino al 3 di febbraio e, ricordiamo, sarà aperto nei giorni festivi ed al sabato dalle 11 alle 18.

Sparse anche per le vie del paese si potranno ammirare le numerose iniziative spontanee di abbellimento e decorazione che i privati e le attività hanno realizzato (addobbi e presepi) e che rendono il nostro borgo sempre più bello ed accogliente.

I prossimi appuntamenti per queste vacanze natalizie prevedono per domenica 29 dicembre la proiezione di un film/cartone animato natalizio presso il Centro Polifunzionale (Cineforum – ore 15.30), per martedì 31 dicembre il tradizionale scambio di auguri per il nuovo anno (presso il Centro Polifunzionale) ed infine domenica 5 gennaio alle 17 il tradizionale concerto “Note e Canti per Gloria”. Maggiori informazioni sulle nostre iniziative verranno fornite in seguito.

L’occasione di questa piccola notizia è utile anche per porgere a nome di tutto il Consiglio Direttivo della Pro Loco di Montegrosso P.L. e di tutta la popolazione di Montegrosso i più sinceri e cari auguri per un sereno Natale ed un felice anno nuovo. «Vi aspettiamo per vivere la Magia del Natale insieme a noi» – dicono gli organizzatori.