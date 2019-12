Ospedaletti. Un fine settimana che vede impegnate entrambe le giovani compagini orange del presidente Davide Morabito. Venerdì sera tra le mura amiche di via Isnart, gli Aquilotti Senior 2009 di Giovanni Amato hanno la meglio sulla Ranabo Bordighera e con cinque tempi vinti ed uno perso, si aggiudicano la gara per 16-8. Ottimo inizio di stagione, contando la vittoria all’esordio a Diano Marina e quella casalinga contro il BKI Imperia.

Sabato mattina, esordio in trasferta per i più giovani Aquilotti Junior 2010/2011 di Gabriele Alessio, sul campo ventimigliese. Ad avere la meglio saranno i leoncini ventimigliesi che vincono cinque tempi e concedono un pareggio agli Orange per il 17 a 7 finale. Sul campo si è vista la differenza tra un team che ha dalla sua più esperienza, maturata la scorsa stagione ed un gruppo nato a settembre con diversi atleti 2011 sotto età. La gara ha registrato i primissimi canestri di qualche nostro giovane atleta, applaudito dal tifo in tribuna.

Chi desiderasse provare a giocare uno sport sano ed attento alla crescita dei bimbi, può venirci a trovare il martedì e giovedì dalle 17 alle 18 per i nati 2010/2011 ed annate a seguire e dalle 18 alle 19 per i nati 2009.

Info: Davide Morabito 3333754301.