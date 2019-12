Santo Stefano al Mare. La forza dei marosi, che superano la diga foranea e si abbattono sulla banchina, fino a lambire i natanti ormeggiati nel porto di Marina degli Aregai. E’ quanto viene mostrato nelle foto e nel video realizzati da Giuseppe Benny Presta, comandante di un’imbarcazione che da qualche giorno si trova nell’approdo.

Da Ventimiglia a Imperia, la mareggiata sferza da diverse ore la costa e in alcune località ha causato danni notevoli. Come a Sanremo, dove l’impeto delle onde ha danneggiato un molo a Portosole e un tratto di banchina nel Porto Vecchio. Danni anche nella vicina Francia: a Mentone, per esempio, il mare ha creato una voragine nel manto stradale nei pressi del valico di frontiera di Ponte San Ludovico, al momento chiuso al traffico. Mentre ad Imperia legni e detriti hanno invaso il porto di Oneglia, intrappolando le imbarcazioni ormeggiate al suo interno.