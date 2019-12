Maltempo, Toti: «Invece di collaborare per far uscire Liguria da isolamento opposizioni preferiscono il rancore»

Genova. «Rispetto alla seduta odierna del consiglio regionale, spiace lo stillicidio di polemiche pretestuose delle opposizioni regionali che, invece di collaborare e spronare i Ministeri che guidano a Roma per aiutare la Liguria sul fronte delle numerose emergenze dovute al maltempo, non mancano occasione per alimentare assurdi dibattiti. Questa non è politica, è rancore verso una regione che non li vuole più». Lo scrive sui social il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti che questo pomeriggio incontrerà il governo per fare il punto su tutte le emergenze legate al maltempo delle ultime settimane. «Sono certo – dice Toti – che le nostre esigenze saranno riconosciute, come l’anno scorso per la grande mareggiata».

«Per quanto riguarda quanto accaduto oggi in consiglio regionale – conclude Toti – riconosciamo a Cisl e Uil di non essersi prestati a strumentalizzazioni politiche e assicuriamo che il confronto su tutti i temi continuerà costruttivamente nei tavoli già convocati e da convocare».