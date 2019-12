Maltempo sull’Imperiese, la Canottieri Sanremo si prepara all’arrivo del nubifragio

Sanremo. Il maltempo sta colpendo come previsto tutta la provincia di Imperia e l’intera Liguria. Tra poche ore è atteso l’arrivo del fronte più forte che dovrebbe portare un innalzamento dell’attenzione su corsi d’acqua e strade. Nella città dei fiori, intanto, è scattato il protocollo di sicurezza anche all’interno dell’area del Porto Vecchio. In particolare, nella zona di ingresso in acqua gestita dalla Canottieri, il presidente dell’associazione sportiva Sergio Tommasini, in stretto contatto con tutti gli operatori del porto, alla capitaneria e le altre associazioni sportive che ne condividono i pontili, ha disposto la messa in sicurezza degli ormeggi e delle imbarcazioni dei soci.

«L’allerta rossa attiva sempre procedure di salvaguardia all’interno del porto e le nostre persone lavorano a stretto contatto con tutti gli altri operatori, dalla capitaneria alle altre associazioni, spiega Tommasini. Vediamo che il mare non è di libeccio e quindi non entra diretto nel porto come la scorsa volta dove peraltro ricordo che nel tardo pomeriggio avevamo già due metri di marea. Mi auguro che, qualora il nuovo progetto del Porto Vecchio andasse avanti, le priorità rimangano il rafforzamento della diga, il dragaggio e i nuovi moli di entrata e “capo pecorina” (così chiamato il molo da cui si divide il pontile fisso della Canottieri) che favorirebbero la protezione delle imbarcazioni all’interno dello specchio portuale».