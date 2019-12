Maltempo, Senarega (Lega): «Da Governo Pd-M5S solo pochi spiccioli per la Liguria, pronti a battaglia con i nostri sindaci»

Genova. «Solo pochi spiccioli dal Governo Pd-M5S. Per la Liguria, da Roma 49 milioni su 107 milioni di euro già spesi dalla Regione per riparare le principali strade e su oltre 500 milioni di danni complessivi. La Lega farà le barricate e siamo al fianco dei sindaci liguri, delle Province e della Città Metropolitana di Genova, nella battaglia per il rispetto dei nostri territori». Lo ha dichiarato oggi il capogruppo regionale Franco Senarega (Lega).

«A seguito dei gravi danni causati dal maltempo – ha aggiunto Senarega – devono essere riconosciute adeguate risorse alla Liguria, già colpita dal tragico crollo del Ponte Morandi, senza se e senza ma. Inoltre, occorre subito un serio Piano nazionale per gli interventi strutturali e infrastrutturali.

Spiace constatare che la sinistra, che in Regione si dichiara a favore del territorio, poi a Roma si dimentichi della Liguria. Hanno ragione i sindaci: è una vergogna. Mentre i nostri sindaci da settimane, ininterrottamente, stanno intervenendo per cercare di limitare i danni, salvare persone e cose, ripristinare la viabilità, spalando fango senza tregua e senza sosta e assumendosi responsabilità personali firmando interventi per somme urgenze necessarie a contenere l’emergenza, gli esponenti del Governo Pd-M5S non mantengono le promesse e ci prendono in giro» – afferma Franco Senarega, capogruppo regionale Lega Nord Liguria – Salvini.