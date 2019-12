Maltempo, l’Imperiese resta al giallo ma Pennellatore lancia l’allarme per la Costa Azzurra: «Possibile rosso»

Imperia. «Quello di oggi sarà uno di quei casi in cui occorre separare la solita zona meteo, cioè la Costa Azzurra dalla nostra Riviera dei Fiori», lo scrive Achille Pennellatore nel suo aggiornamento meteo.

Sottolinea il meteorologo di Riviera24.it e Portosole: «Noi, fra Capo Mele e circa Antibes restiamo al giallo per piogge di normale portata invernale sulla costa e immediato entroterra entro le 7 di domani mattina. Invece da Antibes verso il Var 83, dovranno stare molto attenti per piogge molto pericolose, senza dubbio arancio per questa zona, riservandomi in qualsiasi momento di passare al rosso con il passare delle ore. State davvero attenti!».

«Anche nel nostro medio e profondo entroterra Imperiese si dovrà porre attenzione allo stato del terreno – avverte l’esperto del tempo -. Pioverà forte, quindi arancio anche per queste zone».

«Ricapitolando secondo Meteo-Portosole: giallo per costa Imperiese e fino ad Antibes compreso il basso entroterra. Piogge normali. arancio (con riserva di rosso) da Antibes verso Draguignan o poco oltre. Nubifragi e inondazioni. arancio, nel medio e profondo entroterra Imperiese e della Costa Azzurra da Antibes al confine italiano. Piogge abbondanti e rischio idro-geologico».