Imperia. I carabinieri del Comando Provinciale di Imperia proseguono in maniera serrata i servizi di controllo del territorio in tutte le zone particolarmente colpite dalle avverse condizioni meteo che hanno interessato le diverse vallate sia nel mese di novembre, sia negli ultimi giorni.

Tra frane, smottamenti, frazioni isolate, la costante presenza dei militari non solo ha garantito il presidio in quelle aree in termini di prevenzione e controllo del territorio, ma – soprattutto – ha avuto il fine di portare la massima vicinanza a quei cittadini ed ai loro sindaci da parte dell’Arma dei Carabinieri, vicinanza – reciproca – che è stata espressa anche con innumerevoli gesti di solidarietà compiuti dagli Amministratori locali e da diversi volontari.

Dalla Val Roja alla Val Nervia, dall’entroterra di Bordighera e Sanremo alle Valli Argentina ed Arroscia, le pattuglie dei carabinieri hanno garantito la massima proiezione esterna in quei territori consapevoli del drammatico momento che hanno vissuto molte famiglie, soprattutto quelle che sono state evacuate per la condizione di pericolo in cui versavano le rispettive abitazioni, prevenendo eventuali azioni di sciacallaggio.

In tale ottica, sono stati intensificati i servizi preventivi anche per i prossimi giorni, al fine di infondere la massima percezione di sicurezza in occasione delle festività natalizie. Quindi una vicinanza proiettata verso il sociale con impegno sempre più incisivo, non solo in occasione di eventi calamitosi e di avverse condimeteo, ma ancor più quando si tratta di fasce deboli. Infatti, in attesa di realizzare ulteriori iniziative, è bello ricordare i sorrisi dei bambini del reparto di pediatria dell‘ospedale di Imperia, allorquando lo scorso sabato hanno ricevuto un’inaspettata sorpresa, la visita dei loro amati “supereroi”, Batman e Spiderman, scortati dai carabinieri.

È stato bello vedere i bimbi gioire, tanto per la presenza dei loro “miti”, quanto per i doni ricevuti, e con loro i carabinieri per essere riusciti a donargli dei momenti di felicità in questi giorni prossimi al Natale. Nell’occasione, i superoi sono stati omaggiati del calendario 2020 dell’Arma dei Carabinieri, da sempre vicina alla collettività ed ai nostri cari bambini.