Maltempo, finanziamento da 300mila euro per Pigna: i ringraziamenti dell’Amministrazione comunale

Pigna. L’intera Amministrazione comunale vuole pubblicamente ringraziare la Giunta Regionale e la Presidenza del Consiglio Regionale per l’assegnazione, a meno di due mesi dagli eventi atmosferici dello scorso ottobre, di un finanziamento di 300mila euro per la messa in sicurezza del territorio.

«Dimostra una grande sensibilità ai problemi che affliggono, purtroppo, il nostro fragile territorio. Come abbiamo avuto modo di sottolineare già molte volte, con la collaborazione di tutti si possono veramente fare grandi cose» – afferma l’amministrazione comunale.