Maltempo, Anas: «Chiude al traffico la statale 21 “del Colle della Maddalena”»

A causa del perdurare delle condizioni meteo avverse, a partire dalle 14:30 di oggi la statale 21 “del Colle della Maddalena” è interdetta al traffico nel tratto compreso tra Argentera (km 53,330) e il confine di Stato (km 59,708).

Il provvedimento è adottato in accordo con il gestore francese che attiverà la chiusura lungo il proseguimento della statale oltre il confine di Stato.

