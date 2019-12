L’olio extravergine d’oliva Riviera Ligure Dop appare nell’Atlante Qualivita

Imperia. Presentato a Roma l’Atlante Qualivita – I prodotti agroalimentari e vitivinicoli italiani DOP IGP STG – Le bevande spiritose italiane IG, con l’intervento della Ministra delle politiche agricole Teresa Bellanova, del coordinatore S&D ComAgri del Parlamento europeo Paolo De Castro e le relazioni di Cesare Mazzetti presidente Fondazione Qualivita, Riccardo Ricci Curbastro presidente Federdoc, Cesare Baldrighi presidente OriGIn Italia, Massimo Bray direttore generale Istituto della Enciclopedia Italiana e Mauro Rosati direttore Fondazione Qualivita.

L’opera rappresenta una fotografia del panorama agroalimentare di qualità nazionale a Indicazione Geografica a cui la Liguria contribuisce con un totale di 21 prodotti DOP, IGP, STG e bevande spiritose IG tutelati e riconosciuti dall’UE. Tra questi, il simbolo della grande tradizione olearia regionale, l’Olio Extravergine d’oliva Riviera Ligure DOP, da sempre accompagnato dai “muretti a secco”, la cui arte è riconosciuta come patrimonio immateriale dell’umanità dall’UNESCO.

Storico compagno di questa eccellenza, nel pesto, è il celebre basilico genovese DOP. Di grande tradizione è anche la Focaccia di Recco col formaggio IGP, le cui origini risalgono al tempo delle invasioni saracene. Tra le DOP e IGP, troviamo nell’Atlante anche quelle dei vini, tra cui le denominazioni Pornassio DOP, Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà DOP, Rossese di Dolceacqua DOP sono solo alcune delle eccellenze certificate.

Per la prima volta, Treccani accoglie la cultura delle Indicazioni Geografiche e dei prodotti tipici italiani all’interno del corpus delle sue opere con la pubblicazione della decima edizione dell’Atlante Qualivita, il primo e unico volume a livello europeo dedicato alle produzioni certificate. Un riferimento “enciclopedico” realizzato da Fondazione Qualivita, in collaborazione con OriGIn Italia e Federdoc, per affermare il ruolo delle filiere italiane di qualità come elemento della cultura nazionale, a fianco di un inestimabile valore economico per il Paese.

L’Atlante Qualivita si pone come sintesi profonda di una ricchezza variegata grazie a 860 schede prodotto, suddivise in tre sezioni: prodotti agroalimentari (299 schede), prodotti vitivinicoli (526 schede)e bevande spiritose (35 schede realizzate in collaborazione con Assodistil), che descrivono dettagliatamente ognuna delle eccellenze italiane tutelate come Indicazione Geografica, attraverso informazioni su metodo di lavorazione, storia, normative, caratteristiche nutrizionali e organolettiche dei prodotti stessi. Un rinnovato strumento di conoscenza destinato agli italiani, da sempre predisposti ad essere consumatori consapevoli e attenti ai concetti di autenticità ed origine.

Un valore culturale, quello dei prodotti DOP e IGP, testimoniato anche dalle strette connessioni con alcuni riconoscimenti in Italia dell’UNESCO. Tra questi, i patrimoni culturali immateriali quali “La dieta mediterranea” (2013), “L’arte del pizzaiuolo napoletano” (2014), “La coltivazione della vite ad alberello di Pantelleria” (2014), “L’arte dei muretti a secco” (2018) e i siti del patrimonio mondiale culturale e naturale quali“Val d’Orcia” (2004), “Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato” (2014) e “Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” (2019).

Un patrimonio inestimabile, quello delle Indicazioni Geografiche italiane, che emerge anche dalle indagini realizzate da Ismea e Qualivita che hanno mappato oltre 600 Risorse Culturali – dai Beni architettonici e artistici fino alle opere letterarie – più di 200 Eventi e 150 Itinerari tutti legati alle produzioni DOP IGP.

Alla presentazione sono intervenuti il presidente ( Carlo Siffredi) e il direttore ( Giorgio Lazzaretti) del Consorzio di Tutela dell’Olio DOP Riviera Ligure.

L’Istituto dell’Enciclopedia Treccani ha per oggetto la compilazione, l’aggiornamento, la pubblicazione e la diffusione della Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti iniziata dall’Istituto Giovanni Treccani, e delle opere che possono comunque derivarne, o si richiamino alla sua esperienza, in specie per gli sviluppi della cultura umanistica e scientifica, nonché per esigenze educative, di ricerca e di servizio sociale.

Fondazione Qualivita è un’organizzazione culturale e scientifica senza scopi di lucro, un progetto nato nel 2000 per tutelare e valorizzare i prodotti agroalimentari e vitivinicoli di qualità, in particolare le produzioni italiane DOP, IGP e STG.

OriGIn Italia nasce dall’Aicig, l’Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche, istituita nel 2006 tra i Consorzi di tutela delle DOP IGP. Ad oggi la compagine riunisce 64 organismi consortili che rappresentano attorno al 90%, in valore economico, delle produzioni italiane a Indicazione Geografica.

Federdoc è la Confederazione Nazionale dei Consorzi volontari per la tutela delle denominazioni di origine e delle Indicazioni Geografiche tipiche dei vini italiani.