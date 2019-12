Dolceacqua. Lo storico cinema Cristallo di Dolceacqua ora è chiuso, e rischia la chiusura permanente. Il cinema necessita di lavori di ristrutturazione per essere in regola con gli standard di sicurezza. Il proprietario, la parrocchia di Dolceacqua, non è in grado di affrontare i costi elevati (€45,000) per i lavori di messa in sicurezza. Oltre il Cristallo, il gruppo di volontari che si occupa da 5 anni del cinema, spera che insieme al Sindaco di Dolceacqua, al Parroco e alla Curia si individuino le risorse necessarie per una soluzione che garantisca la sopravvivenza del cinema.

Il Cinema Cristallo fu costruito negli anni settanta da don Nanni, parroco di Dolceacqua, per offrire un punto di ricreazione ai giovani del paese e della vallata. Don Nanni era un entusiasta sostenitore del cinema e per anni ne fu anche il proiezionista.

Il cinema Cristallo è l’unico cinema/teatro della val Nervia ed è stato un punto di riferimento per Dolceacqua e dintorni, non solo per le proiezioni cinematografiche, ma per molti tipi di spettacolo, di musica, di teatro. Inoltre, il cinema è stato una insostituibile risorsa educativa per le scuole della zona. Lo scorso anno il Comune di Dolceacqua ha organizzato nel Cinema Cristallo la cerimonia per conferire la cittadinanza onoraria al Principe Alberto di Monaco.

Il portavoce per “Oltre il Cristallo”, Graziella Bosco commenta: «Il cinema deve essere messo a norma con gli standard attuali. La parrocchia aveva in agenda di far eseguire i lavori nei tre mesi prima di Natale, per questo abbiamo annunciato la riapertura per il due di gennaio. Attualmente quindi non siamo in grado di informare il pubblico quando e se il cinema riaprirà; ciò comporta di non poter mantenere fede agli impegni col pubblico, con le scuole e con la comunità locale. Noi speriamo di poter raggiungere una soluzione che permetta al Cinema di riaprire e funzionare, in modo di rimanere un punto importante di aggregazione nella zona».

Il sindaco di Dolceacqua, Fulvio Gazzola, testimonia: «Il Cristallo è una parte vitale di Dolceacqua. Non è solo un cinema, è un luogo dove possono essere tenuti concerti e spettacoli, e fa parte della storia quotidiana della cittadina. La comunità di Dolceacqua e la Val Nervia hanno investito le proprie energie nel cinema. Vogliamo che il cinema sopravviva e faremo tutto ciò che possiamo per raggiungere questo fine».

“Oltre il Cristallo” è un’associazione che raggruppa volontari e che si è occupata del Cinema negli ultimi 5 anni, ospitando circa 5000 spettatori a stagione con una media di 80 film l’anno nel periodo di apertura (da ottobre a maggio): film popolari e di nicchia, spesso in lingua originale. Il gruppo è presente ai maggiori eventi di cinema come il Festival di Cannes, il Festival di Venezia, il Festival di Roma, e a tutte le iniziative di formazione e di verifica dell’ACEC (Associazione Cattolica Esercenti Cinema).

Per contattare il portavoce di Oltre il Cristallo: cristallocinema@gmail.com o tom@parkhill.it.