La visita

L’Istituto Comprensivo Sanremo Ponente alla scoperta di Bicknell foto

Sanremo. Gli alunni della classe 3A della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo Sanremo Ponente e gli insegnanti Prette, Letizia, Barla ringraziano vivamente il signor Marco Macchi per l’interessantissima visita guidata al “bèodo del Sasso“ di Bordighera, antico canale dell’acquedotto. Una passeggiata tra terrazzamenti, testimonianza del duro lavoro dei contadini liguri e tra una ricca vegetazione: olivi, agavi, palme, cactus, ginestre, mimose, fichi, sempre accompagnati dalla vista del mare. La visita è stata effettuata nell’ambito del progetto “Walking with Bicknell, Lear through Bordighera and Sanremo”.