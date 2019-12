L’imperiese Davide Re saluta il 2019: «Sei stato l’anno quasi perfetto»

Imperia. «E’ tempo di salutarsi, sei stato l’anno quasi perfetto, adesso c’è solo più da lavorare per un 2020 perfetto. Un grande augurio a me e a tutti voi». Con queste parole l’imperiese Davide Re sui social dice addio al 2019 e dà il benvenuto al nuovo anno.

Il 2019 è stato un anno ricco di soddisfazioni per il campione imperiese di atletica leggera. Re a Ginevra, firma il primato nazionale con 45.01, mentre in Svizzera a La Chaux-de-Fonds fa un tempo di 44.77. L’atleta delle Fiamme Gialle riesce a conquistare la medaglia d’oro agli Europei a squadre, in Polonia a Bydgoszcz, sui 400 metri piani, ai Mondiali di Doha, sfiora la finale e trascina la staffetta 4×400 al sesto posto iridato. Infine gli è stato assegnato il premio regionale “Lo Sportivo Ligure dell’Anno”.

L’imperiese ora è pronto per il 2020 e per un’altra grandiosa stagione.