Imperia. Trainano camion, sollevano auto e si distinguono per imprese straordinarie con oggetti pesantissimi. Si sono tenute a Vicopisano (PI), lo scorso 16 novembre, le finali del campionato Italiano di Strongman 2019.

A spuntarla nella categoria Rookie Under 80kg è stato proprio un imperiese, il quale ha messo in fila tutti gli avversari garantendosi la promozione a Pro della categoria sotto gli 80kg di peso corporeo nella stagione 2020. Dario Marzo, 32 anni, atleta del team “Wolfclan Strongman” (squadra seconda classificata dietro solo al “Team Audere”) di capitan Nicolò Castello, ed allenato magistralmente da un altro imperiese, il coach Mirko Sciorella (titolare della palestra Red Dragon Academy), ha chiuso la propria gara con un bottino di 19,5 punti, frutto di un bronzo nella prima prova (Yoke da 240kg), due argenti nella seconda e terza prova (Axle Overhead da 72kg e Barbell Deadlift da 180kg), ed un oro estremamente importante nella prova finale (Farmer’s Walk da 90kg per braccio).

Il tempo stratosferico di 16.7 secondi nell’ultima prova (erano da percorrere 30 metri con 90kg per braccio), ha consentito all’atleta 32enne di mettersi alle spalle il forte Lucchese Dario Tullio, il quale ha chiuso la prova con un tempo di 18 secondi netti. Sul podio insieme a Marzo, lo stesso Tullio con 18 punti, ed il Pesarese Andrei Vechiu con 17 punti.

Nel 2020 Marzo dovrà affrontare prove ancora più dure con carichi più pesanti, e dovrà confrontarsi con atleti che hanno già ottenuto importanti risultati anche a livello internazionale per cercare di raggiungere l’obiettivo di “uomo più forte d’Italia” Under 80kg.