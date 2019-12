L’Etiopia protagonista del nuovo incontro all’Unitre Sanremo

Sanremo. Continua domani, venerdì 13 dicembre alle 16, Sala degli Specchi del Comune di Sanremo, il corso di geografia e viaggi dell’Unitre – Sanremo con protagonista un paese di antica civiltà: l’Etiopia.

Ornella Massa e Alberto Locatelli così raccontano: «L’Etiopia è un paese di antica civiltà, dove alcuni dei più significativi monumenti sono legati alle prime fasi della cristianità: stupefacenti costruzioni rupestri, monasteri e chiese con splendide decorazioni custodite e ben conservate dai sacerdoti copti insieme ai numerosi fervidi credenti.

Il nostro viaggio si è sviluppato lungo la cosiddetta “rotta storica” nella regione nord del Paese. Abbiamo visitato la capitale Addis Abeba, tipica metropoli africana disordinata e caotica, coacervo di contraddizioni e povertà, affaccendata e sovrappopolata ma comunque importante faro politico del continente; Gondar, la capitale secentesca; Bahar Dar con i bei santuari copti sul lago Tana dal quale nasce il Nilo Azzurro; le stupende chiese sotterranee e monolitiche di Lalibela nota come la “Gerusalemme Nera”; Axum, la città santa per eccellenza della chiesa etiopica dove si dice sia custodita la vera Arca della Alleanza.

Frequenti sono le festività nel paese, civili e religiose, musulmane e cristiane: alcune fotografie si riferiscono alle celebrazioni della Croce Ritrovata (Meskal). Queste celebrazioni con l’inclusione di canti e danze sacre hanno uno straordinario risalto per la grande carica di religiosità popolare che le contraddistingue e per l’esibizione degli arredi e dei paramenti più preziosi.

Il nord dell’Etiopia si articola in falsipiani, colline, pianure d’alta quota, distese verdi di pascoli, di miglio, di frumento ed angoli di terra arida dove le punte degli aratri si consumano voltando ciottoli sterili. Ci sono aspetti di queste terre che solo attraversandole possono essere vissuti. Questo è stato un viaggio che ci ha fatto conoscere da vicino l’Etiopia e la sua gente». Quest’appuntamento sostituisce la lezione con Alessandro Quasimodo.

Ornella Massa: Scrive di sé: “Fin da bambina, con mio padre, ho imparato a riconoscere i legami tra tempi e diaframmi, sensibilità ISO e pellicole. Spesso mi dava anche indicazioni su come si compone una buona immagine.

La passione per la fotografia è “esplosa” però in età matura con la consapevolezza di dover apprendere meglio le basi tecniche per riuscire ad esprimermi in modo più personale. Ho cominciato a frequentare il fotoclub Riviera dei Fiori di Sanremo e a partecipare alle diverse attività proposte, nonché a workshop fotografici anche fuori città. I viaggi per turismo sono stati l’occasione principale per i miei reportage fotografici ma ben presto anche un’uscita nei luoghi più consueti è diventata opportunità per scatti diversi, più intimi.

Ho anche scoperto che mi piace raccontare brevi storie con le immagini per comunicare le emozioni provate. Mi piace osservare i lavori di altri fotografi e fotoamatori per esplorare le potenzialità di questo eccezionale mezzo espressivo“.

Alberto Locatelli: Pensionato, ingegnere, già dirigente in una pubblica amministrazione. Da sempre appassionato di fotografia e viaggi ha recentemente affinato le proprie capacità di fotografo amatoriale iscrivendosi e partecipando attivamente alle iniziative del Fotoclub Riviera dei Fiori di Sanremo, in cui dal 2016 svolge le mansioni di segretario.

Docente del corso base di fotografia presso lo stesso Fotoclub, ha partecipato a numerosi concorsi fotografici locali e nazionali ricevendo buoni riconoscimenti. Ha inoltre partecipato a numerosi workshop fotografici in Italia con docenti di fama e svolto anche alcuni “viaggi fotografici” all’estero con l’accompagnamento di fotografi professionisti.