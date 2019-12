Sanremo. L’Unitre, Università delle tre età di Sanremo, oggi dà appuntamento in Biblioteca in via Carli alle 16, per la seconda lezione del corso “Tradizioni religiose orientali” a cura della prof. ssa Antonella Squillace, insegnante di religione da oltre trent’anni da sempre appassionata di culture diverse e di dialogo tra le religioni che ha approfondito anche attraverso master e corsi di perfezionamento.

Per oggi il tema è come da calendario l’esperienza del dolore al centro del messaggio buddista. A partire dall’affascinante vita del principe Siddharta si rifletterà sul tema della sofferenza umana e della compassione e le vie che questa esperienza religiosa indica per il superamento del dolore esistenziale. Gli studenti dell’istituto Colombo di Sanremo della classe terza SIA presenteranno la relatrice e daranno un supporto tecnologico per la conferenza.

Le prime lezioni di questo corso dedicato alle religioni ha suscitato grande interesse e sono state sicuramente una novità nella programmazione dell’Unitre. La presidente, la proforessa Francesca Rotta Gentile dell’istituto Colombo di Sanremo, è molto lieta della bella partecipazione alle lezioni e al coinvolgimento degli studenti del Liceo Cassini e dell’istituto Colombo e dà appuntamento oggi alle 16,00 in Biblioteca e venerdì 20 dicembre sempre alle 16 nella Sala degli Specchi in Comune di Sanremo per gli auguri natalizi e per la lezione di filosofia del prof. Giorgio Durante con gli studenti del Liceo Cassini.