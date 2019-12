Le imperiesi Giulia Emmolo e Giulia Gorlero si allenano a Ostia per prepararsi ai campionati europei

Imperia. Le imperiesi Giulia Emmolo e Giulia Gorlero si stanno allenando al Centro Federale di Ostia per prepararsi ai campionati europei di Budapest, ai quali parteciperanno insieme al Setterosa.

La nazionale italiana femminile esordirà infatti in Ungheria domenica 12 gennaio alle 16 contro la Germania.

Le due imperiesi sono state convocate dal tecnico Paolo Zizza per prendere parte a questa nuova avventura. Un’altra occasione per portare ancora una volta in alto il nome della città di Imperia.