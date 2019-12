Le giovanili della Pallamano Ventimiglia vanno a gonfie vele

Ventimiglia. Un fine settimana sotto il segno dell’ entusiasmo e della festa, quello vissuto dalla Pallamano Ventimiglia, sabato scorso. Tutte le compagini erano impegnate in casa(tranne gli U.11) ed il sodalizio giallo-nero, ne ha approfittato per augurare buone feste natalizie a tutti i suoi aderenti ed a tutta la cittadinanza di Ventimiglia.

Dal punto di vista sportivo le squadre giovanili impegnate al Palaroya, hanno avuto significativi successi. Gli Under 17, hanno superato nel prestigioso Campionato PACA, la compagine amica del Monaco con il punteggio di 26-22 ed ha confermato i netti progressi già manifestati nelle giornate precedenti.

Gli Under 15, hanno nettamente superato i pari età del Cavigal per 46-13 confermandosi leader indiscussa del girone.

Gli Under 13 hanno battuto in un derby piacevole, l’ABC Bordighera per 24-16, tenendo ben salda la testa della classifica. Gli Under 11 infine sono stato battuti a Grasse(20-11), ma hanno manifestato importanti progressi.

«Siamo molto soddisfatti delle prestazioni dei nostri ragazzi, che confermano un inizio di stagione importante. Tutte le nostre squadre sono in progresso e con il nuovo anno, abbiamo intenzione di organizzare una seconda squadra U.15 ed una seconda squadra U.13, questo dato è significativo, della grande adesione ai nostri progetti, e i nostri aderenti. Ai ragazzi auguriamo, giustamente il meglio, invitandoli a non perdere l’umiltà ed il gusto di un lavoro serio durante gli allenamenti» – fa sapere la Pallamano Ventimiglia.