CENTRO PER L’IMPIEGO DI

IMPERIA

Piazza Roma 2 – tel. e fax +39.0183/704 471-429 – 018360523



EURES LIGURIA OFFERTE LAVORO

ultimo aggiornamento 30/12/2019

I DURATA QUALIFICA RICHIESTA REQUISITI RICHIESTI RIF.EURES

SVIZZERA 1 T.DET. Sales and marketing managers Nous recherchons plusieurs collaborateurs pour intégrer notre équipe fundraising à temps plein en Suisse. Votre mission consiste à proposer aux passants de soutenir les associations en réalisant un don régulier. Contract type: full time How to apply: veuillez adresser par mail votre CV et une lettre de motivation, en précisant le numéro de l’offre : jcdenoyel@gmail.com 097JBJQ

PORTOGALLO 2 T.DET. Home-based personal care workers Residential care activities for the elderly and disabledEducation level required: Primary education Experience required: None required Contract type: Full time Salary: from 635 EUR per month Extra benefits: Meals included Apply to iefponline 588950259

SLOVENIA 1 T.DET. Early childhood educators EDUCATOR of PRESCHOOL CHILDRENEducation level required: Short-cycle tertiary educationHow to apply: Letter + CV to DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA DOBROVNIK KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA DOBRONAK, DOBROVNIK 266 J, 9223 DOBROVNIK – DOBRONAK NS70982

GRECIA 6 T.DET. Civil engineering labourers Water collection, treatment and supplyEducation level required: Early childhood educationContract type: Full time Contact: deyafars@gmail.com 14/2019/000065510331

DANIMARCA 1 T.DET. Heavy truck and lorry drivers Contract type: Part timeWorking hours are Monday through Friday from 9.30 to 12.30.Contact: info@kokkenskantine.dk 5093034

CIPRO 1 T.DET. Building and related electricians GROUP STORES ZRA ASKED TO HIRE 1 PERSON FOR THE MAINTENANCE OF ELECTRICAL AND MECHANICAL SYSTEMS OF STORESEducation level required: Lower secondary educationContract type: Full-time How to apply. Send CV to ppanayi@dl.mlsi.gov.cy 224885

LUSSEMBURGO 1 T.DET. Shop sales assistants Wholesale of perfume and cosmeticsVotre mission est d’accueillir le client, conseiller et vendre, également saisir et préparer les commandes.Contract type: part time Veuillez adresser par mail votre CV et une lettre de motivation, en précisant le numéro de l’offre : luc.gerard@probst.lu 096TFQX

ESTONIA 1 T.DET. Refuse workers and other elementary workers Stable salary and good collective. Required languages: Russian (A1 – Beginner)

Estonian (A1 – Beginner) Contract type: Full time Contact: fse@online.ee 1403673

IRLANDA 1 T.DET. Assistant teller To assist in the provision of retail services and related clerical duties.

Experience in cash handling, dealing with the public, computer skills and general office dutiesEducation level required: Upper secondary educationContract type:Full timeApply through https://jobsireland.ie/en-US/job-Details?id=2133419 2133419

LITUANIA 1 T.DET. Bank tellers and related clerks Vous travaillez sur le marché français pour une clientèle d’entreprises françaises.Required languages: English (A2 – Elementary)Experience required: 1 year Contract type: Full time Pour postuler, utiliser le lien suivant : https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/094WFQJ 094WFQJ

LIECHTENSTEIN 1 T.DET. Electrical mechanics and fitters Repair operations on our sus-to-service washing plants in the Liechtenstein, German-speaking and Vorarlberg areas How to apply: über Internet Internetadresse: https://www.finest-jobs.com/Stellenanzeige/Mitarbeiter-Techniker-Fuer-Service-Werkstatt-Und-R-354242?cp=BA Stellenangebot-Details in der Jobbörse der BA aufrufen: 12811-373974-S 12811-373974-S

MALTA 4 T.DET. Driving instructors The services of a driving instructor are required.Required languages: English (B1 – Intermediate)Maltese (B1 – Intermediate) Driving licence: B Contract type: Full time Contact: ray.b@fasttrack.com.mt 356571

IISLANDA 1 T.DET. Ambulance workers The purpose and objective of the job is to provide the psychodisabled male population of broadband services according to the theft needs of each, so that they can live as normal and independent lives as possible.Email: hg.palsdottir@gmail.com 52404