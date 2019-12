L’atleta sanremese Fabrizio Pertile premiato al Coni di Genova per i risultati conseguiti nel 2019

Sanremo. Sabato 14 dicembre a Genova presso la sala di rappresentanza del Coni si è svolta la cerimonia di premiazione organizzata dal Comitato Regionale Ligure della Federazione Italiana di Atletica Leggera per la stagione agonistica 2019.

Sono stati premiati per meriti sportivi tutti gli atleti liguri che si sono distinti a livello nazionale nell’atletica leggera tra cui l’atleta sanremese Fabrizio Pertile del Cus Genova reduce da una stagione agonistica da incorniciare che ha portato in bacheca solo nel 2019 ben:

3 titoli italiani master in tre diverse discipline tra salto in lungo triplo e alto

6 podi nazionali con 3 ori 2 argenti e 1 bronzo

5 record liguri master

2 decimi posti ai campionati italiani assoluti di società

2 quinti posti in maglia azzurra ai Campionati Europei Master di Venezia nel salto in lungo e nel salto triplo. Primo posto al Meeting Internazionale Master di Bellinzona nel salto in lungo.

«Sarà dura ripetersi nel 2020 ma bisogna sempre alzare l’asticella per trovare nuovi stimoli» – commenta l’atleta sanremese.