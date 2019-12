L’Asd Tennis Tavolo Regina Sanremo organizza il 5° Campionato di Capodanno

Sanremo. L'”A.S.D.T.T. Regina C.S.A.IN. Sanremo” dopo tanti anni torna a proporre il “Campionato di Capodanno” che si svolgerà domenica 29 dicembre presso la palestra comunale di Santo Stefano al Mare.

Programma gare e quote di iscrizione:

– Ore 9.30 Apertura impianto

– Ore 10 Gara a squadre “Coppa Davis Maschile” (25,00 €)

– Ore 11 Gara a squadre “Coppa Davis Femminile” (25,00 €)

– Ore 13 Singolare Giovanile Misto (7,50 €)

– Ore 15 Doppio Misto Assoluto (15,00 €)

– Ore 16 Singolare Maschile Assoluto (10,00 €)

– Ore 17 Singolare Femminile Assoluto (10,00 €)

– Ore 19 Finali 3°/4° posto e finalissime delle gare di singolare e di doppio misto.

– Ore 20 Premiazione di ogni gara con Aperitivo degli Auguri di Happy New Year.

– Coppa Davis Maschile: due atleti di tutte le categorie.

– Coppa Davis Femminile: due atlete di tutte le categorie.

– Singolare Giovanile Misto: tutti gli atleti/e delle categorie giovanili divisi per settore.

Le gare a squadre di “Coppa Davis Maschile e Femminile” si svolgeranno a gironi iniziali di 3 squadre. Le formazioni vincitrici dei gironi passeranno al turno successivo ad eliminazione diretta. Tutti gli incontri termineranno a punteggio acquisito con partite di 3 sets su 5 agli undici punti. Le gare di singolare inizieranno con la fase a gironi all’italiana da 3/4 atleti, con passaggio del turno dei primi due atleti classificati e proseguiranno con tabellone ad eliminazione diretta.

La gara di doppio misto inizierà con gironi a 3 coppie oppure secondo necessità organizzative. Le vincitrici dei gironi passeranno al turno successivo con tabellone ad eliminazione diretta. La gara di singolare giovanile mista si svolgerà a settori “Giovanissimi/e – Ragazzi/e – Allievi/e – Juniores” con i vincitori di ogni settore ammessi al tabellone principale che proseguirà ad eliminazione diretta su sorteggio degli 8 partecipanti aventi diritto. In caso di non presenze in qualche settore verranno ripescati i secondi e terzi dei settori più numerosi.

Tutti gli atleti saranno tenuti all’arbitraggio alternato per le fasi a gironi e, durante la fase ad eliminazione

diretta, tutti gli sconfitti saranno tenuti all’arbitraggio del turno successivo. Per quanto non contemplato nel regolamento si richiama i partecipanti all’osservanza dei regolamenti F.I.Te.T. & C.S.A.In. 2019/2020.

– Termine e modalità di iscrizione

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le 12 di venerdì 27 dicembre mediante e-mail all’indirizzo ttreginasanremo@gmail.com oppure mediante SMS/WhatsApp al numero 3394989241.

– Materiale tecnico

Cinque tavoli CORNILLEAU – Palline tre stelle omologate.

– Informazioni

All’interno della struttura sarà presente un punto di ristoro.

– Premiazioni

a) Saranno premiate le prime 4 coppie delle gare a squadre e del doppio misto, nonché i primi otto classificati delle gare di singolare.

b) Verrà offerto a tutti Aperitivo degli Auguri di Happy New Year 2020.

Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni causati a cose o persone “prima – durante – dopo” la manifestazione. Per altre informazioni e richieste è possibile scrivere a ttreginasanremo@gmail.com

oppure telefonare ai numeri 3387341755 Salvatore / 3298506016 Raffaele.

La A.S.D.T.T. Regina Sanremo Riviera Fiori Liguria ed il presidente Raffaele danno un caloroso benvenuto a tutti i partecipanti. «Vi aspettiamo numerosi ed agguerriti ma senza stress per un sano e buon divertimento – dicono gli organizzatori – A tutti i partecipanti del “Campionato di Capodanno” verrà offerto gratuitamente il tesseramento 2020 all’Ente di promozione Sportiva Coni “CSAIN” previa compilazione del modulo di richiesta adesione segnalando n° 3 Sports per attività del “Tempo Libero Amatoriale” da voi preferiti e che andremo ad organizzare nell’arco dell’anno nuovo».

Il Modulo_Domanda_Adesione_GRATIS_2020 – ASDTT Regina CSAIN Sanremo in PDF