Bordighera. Ha raggiunto 1000 iscritti, il gruppo Facebook “L’Antico Sentiero del Beodo” di Bordighera, nato due anni fa da un’idea di Roberto e Simone, rispettivamente zio e nipote, che hanno voluto creare un luogo virtuale dedicato al sentiero più suggestivo della Città delle Palme.

«Una cifra ragguardevole per il nostro piccolo gruppo – dicono i due – E ogni giorno si aggiunge qualche amico in più, affascinato dalla bellezza del panorama e dalla tranquillità del luogo». Sì perché nel Beodo non circolano né auto né moto ed è un luogo ottimale dove rimanere in contatto con la natura.

Sono moltissime le foto postate sul gruppo, immagini che tutti possono ammirare e commentare. «L’idea del gruppo – spiegano Roberto e Simone – E’ appunto quella di promuovere la conoscenza di quello che per tutti i “ Bordigotti “ è uno dei luoghi del cuore. I nostri vecchi ci coltivavano ruscus, ginestre e mimose oltre a coltivare dei meravigliosi orti. Certo è che le palme l’hanno sempre fatta da padrone sia per l’esportazione delle pregiate foglie che per la preparazione dei famosi “ Parmuleli” fatti da mani sapienti che con sopraffina bravura intrecciavano appunto le foglie gialle che venivano legate perché non si colorassero e sfoggiassero questi capolavori per la domenica delle palme».

Ancora oggi è possibile vedere l’Antico Palmeto di Bordighera, custodito e curato da volontari che raccontano anche la sua storia ai molti visitatori che si trovano a passare. Vale la pena di ricordare che grandi pittori famosi del passato come Monet, Nestel e altri ancora rimasero affascinati da questo luogo magico e dipinsero capolavori che ancora oggi sono custoditi in molti dei più famosi musei di tutto il mondo.

Raccontano i due promotori del gruppo: «Lo scorso anno abbiamo organizzato un evento a Bordighera Alta che si chiamava appunto “sulle tracce di Monet”: oltre 80 persone hanno potuto visitare la meravigliosa Villa Garnier, ammirandone sia l’interno che il grande giardino. E non solo. Nell’occasione è stata visitata anche la bellissima Villa Mariani, che custodisce opere di pregio, con il contributo fondamentale di Carlo Bagnasco nello spiegare la Bordighera di un tempo che fu e la visita all’atelier del grande pittore Pompeo Mariani». La giornata non poteva terminare se non con una visita di gruppo del Beodo, con tanto di foto sul ponte romano.

«Proprio in questi giorni il nostro caro amico Cesare Fenech espone le sue opere alla ex chiesa anglicana di Bordighera – dicono Roberto e Simone – Da non perdere assolutamente e dove tra l’altro si possono ammirare 4 dipinti favolosi che non fanno rimpiangere quelli dei grandi maestri».

«Il nostro gruppo – concludono – poco per volta sta cercando di formare una sorta di comunità in modo da favorire l’interscambio di consigli soprattutto a favore dei volenterosi come noi che si cimentano con la coltivazione di ortaggi. E’ infatti importante che il terreno non venga abbandonato a se stesso ma frequentato e coltivato in modo da tenerlo vivo. Certo sarà dura arrivare ai fasti di un tempo, ormai cambiato, ma qualcosa cerchiamo di fare in tal senso. Un grazie a tutti gli amici che ci aiutano e con la loro collaborazione ci sostengono a portare avanti questo gruppo. Cogliamo l’occasione per fare gli auguri di buone feste a tutti».