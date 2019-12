“L’amore non si rinnega”, su Youtube esce il nuovo singolo della cantante ventimigliese Krea

Ventimiglia. Krea, la nota cantante ventimigliese, ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo “L’amore non si rinnega”, un vero e proprio grido d’amore, su Youtube: venerdì 6 dicembre alle 14. Testo e musica di Marco Canigiula.

Il video, girato nella città di Ventimiglia che ormai ospita la cantante da diversi anni, è realizzato dalla FGVideoProduction con la regia di Gianfranco Busanca, videomaker e fotografo nolo per aver collaborato con molti artisti italiani.

«Sono circa 6 anni che vanno la collaborazione con molti artisti della musica italiana: The Giornalist, Paola Turci, Francesca Michelin, Lorenzo Fragola e molti altri, sia per la fotografia che per i videoclip. Le due ultime collaborazioni con Michele Bravi e Annalisa sono quelle che mi stanno più a cuore per il modo in cui è stato realizzato il lavoro» – dichiara Gianfranco Busanca.

«L’idea del videoclip di Krea è nata in maniera molto semplice ma molto significativa – racconta Busanca – L’uso dei colori racchiude ciò che oggi è l’amore. Krea è un’artista dalle mille sfaccettature, parla il francese come io parlo napoletano e parla russo come io parlo l’italiano. E’ una forza della natura. Vive per l’arte e la musica. Dal mio punto di vista professionale credo che sentiremo parlare molto presto di Krea, molto più di quanto finora se n’è parlato».

Quest’estate l’artista ha spopolato nella città di confine con il suo singolo “Soli in una stanza“, un brano orecchiabile e pieno di carica. Il video su Youtube vanta quasi 20.000 visualizzazioni. Il brano è estratto dal suo primo album “Krea-Soli in una stanza”, composta da sei brani inediti incentrati sul tema della donna che ha riscoperto la cantante anche autrice in due bruni: “Tu come fai” e “Merci”.

Il singolo, come per l’album, è stato registrato presso la nota casa discografica Cantieri Sonori di Roma, produzione canzoni inedite di Marco Canigiula, affiancato da una produzione artistica di Angelo Maugeri e il suo produttore esecutivo e location manager Vincenzo Potestio. Il nuovo singolo è stato proposto alle selezioni di Sanremo Giovani 2020. «Ci saranno prestissimo novità e collaborazioni artistiche» – anticipa Krea.