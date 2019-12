Ventimiglia. Cinquanta anni di attività. Sabato 14 dicembre l’Agenzia Moderna di Ventimiglia, di proprietá di Fortunato e Luca Lucisano, ha festeggiato la sua prima metà di secolo e lo ha fatto in grande stile.

La storica sede dello studio immobiliare in via Matteotti 2/a ha infatti ospitato i festeggiamenti per questo importante traguardo raggiunto e per l’occasione ha completamente rinnovato il proprio look, rendendolo più moderno che mai.

«Dal 1969, data in cui mio padre fondó l’Agenzia Moderna, non siamo rimasti vecchi, ma siamo sempre più moderni, come afferma anche il nostro nome. L’agenzia è stata completamente rimodernizzata ed oggi è ultra tecnologica con monitor alle pareti e computer di ultima generazione – spiega il titolare Luca – . Ci sviluppiamo in continuazione, implementando la nostra azienda, non ci fermiamo mai», ha concluso.

Numerose le persone intervenute per la festa di anniversario, tra cui le massime autorità cittadine come il sindaco Gaetano Scullino.

In cinquanta anni di attività, l’Agenzia Moderna è sempre rimasta con professionalità al fianco dei propri clienti nel campo della vendita e della gestione immobiliare, potendo vantare ad oggi un’esperienza senza pari nel settore della compravendita e della locazione di immobili nell’Imperiese.

L’Agenzia Moderna ha due sedi nella città di confine, la prima in via Matteotti 2/a è possibile contattarla ai numeri 0184 352778 o 392 7774271, la seconda in via Garibaldi 8/a e la si può contattare chiamando i numeri 0184 355010 o 3332761151, indirizzo mail info@agenziamoderna.com, sito www.agenziamoderna.com. Lo studio immobiliare è anche social: profilo Facebook Agenzia Moderna Ventimiglia, Instagram agenziamoderna.