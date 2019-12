Imperia. Un laboratorio di panetteria abusivo scoperto dalla polizia. E’ successo giovedì scorso quando, personale dell’Asl 1 ed agenti della questura ha fatto irruzione all’interno di un locale di una via vicina a piazza Duomo. Il blitz è nato dall’intuizione di un poliziotto, che nei giorni precedenti aveva notato movimenti sospetti.

All’interno di un open space, è stato sorpreso un italiano di 49 anni intento a impastare prodotti da forno in un caos e in una sporcizia indicibile. Nello stesso stanzone stavano vicini un giaciglio usato dal proprietario come letto, indumenti e oggetti che nulla hanno a che fare con la produzione del pane, un forno, teglie e strumenti da cucina tutti ammassati e accatastati per terra.

Il personale specializzato dell’Asl ha riscontrato immediatamente l’assenza dei requisiti minimi di igiene per una cucina. I prodotti della panificazione giornaliera sono stati quindi sequestrati al fine di impedirne la vendita e l’attività è stata sospesa in via cautelare in attesa dei provvedimenti definitivi di competenza dell’ASL.