La sezione arbitri di Imperia ha 19 nuovi associati: tutti i nomi

Imperia. La sezione arbitri di Imperia ha 19 nuovi associati che nella seduta del 13 dicembre 2019 hanno brillantemente superato gli esami della commissione regionale presieduta dai componenti Cra Fabio Piscopo e Gabriele Muruzzi.

Ecco i nomi tra i quali troviamo due ragazze:

Centorame Ilario, Colaiacono Alberto, Costantino Lorenzo (15 anni il più giovane), D’amore Tommaso, De Pierro Sergio, Grassini Loris, Lanteri Alessandro, Lavecchia Samuele, Mander Alessio, Martucci Giuseppe, Mitrano Nicola, Nasta Nicola (34 anni il più anziano), Pollano Sergey, Rybalko Kuzma, Rubatto Nicola, Savioli Ludovica (quota rosa), Stillitano Silvia (quota rosa), Vinai Dennis, Zumbo Francesco.

Soddisfazione del presidente dei Fischietti imperiesi Alessandro Savioli: «Gli arbitri della nostra Provincia sono oramai famosi in tutto il mondo, grazie ai colleghi internazionali imperiesi Davide Massa e Stefano Alassio. E’ un piacere avere questi nuovi ragazzi tutti animati da un forte entusiasmo per iniziare la “carriera arbitrale”. Per essere arbitri occorre essere responsabili, preparati tecnicamente ed atleticamente, insegniamo loro a rispettare gli altri come prima regola per poter poi essere rispettati in campo e nella vita.

Oltre le regole del gioco, sempre in evoluzione, non deve mai mancare il buon senso, la serietà, la buona fede. Gli errori ci saranno sempre da parte di tutti, nessuno escluso, ma la scuola arbitrale della sezione di Imperia ha sempre dimostrato di avere le capacità di insegnare e scoprire ragazzi/e ragazze con le giuste caratteristiche. Auguro a loro un futuro ricco di soddisfazioni in campo ma soprattutto nella vita».

Un ringraziamento particolare agli istruttori Franco Cane e Luigi Rambaldi oltre a Riccardo Semeria, Federico Marchi, Federica Sibilla, Luca Novaro Mascarello che hanno contribuito a formare i ragazzi/e.

Per informazioni varie e su come diventare arbitro federale di calcio telefonare al numero 329/2590100.