La protesta delle Sardine sbarca a Sanremo

Sanremo. Sbarca in piazza Colombo il flash mob della Sardine solidali. Questa sera, alle 18:30 in punto, sono circa x i manifestanti che hanno risposto all’appello lanciato dal gruppo Facebook Sardine Ponentine. Una piccola massa critica che replica quanto avvenuto in altre parti d’Italia, dopo la prima manifestazione del genere che si è tenuta a Bologna.

Per una narrazione politica distante dagli estremisti, le Sardine rivendicano pubblicamente che un’altra Italia, rispetto a quella dipinta dai partiti di estrema destra, esiste e vuole far sentire la propria voce parlando di solidarietà, di cultura e di resistenza.

(Notizia in aggiornamento con le interviste dalla piazza)