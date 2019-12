Ventimiglia. La Pallamano Ventimiglia festeggia in anticipo il Natale. Sabato 7 dicembre, al Palaroya di Roverino, si svolgerà un intenso pomeriggio di sport ed animazione. Con inizio alle 14, si succederanno ben 4 partite, tutte valide per il campionato francese in cui militano le compagini di Ventimiglia/Breil sur Roya:

ore 14 partita categoria Under 13 Pallamano Ventimiglia VS Abc Bordighera

ore 15.30 partita categoria Under 15 Pallamano Ventimiglia VS Cavigal Nice

ore 17 partita categoria Under 17 Pallamano Ventimiglia VS AS Monaco il clou della serata sarà ovviamente la partita della squadra Senior, attualmente capolista.

ore 19.30 partita categoria Senior Pallamano Ventimiglia VS Brignolais.

La società, sempre in prima linea nelle iniziative di interesse sociale ( non dimentichiamo che è la prima ed unica Associazione Sportiva della città ad aver consegnato le borracce in alluminio ai propri atleti, sponsorizzate dalla stazione di servizio Esso di Vignali e Perrino, nel segno del Plastic free) in questa occasione presenterà le Pigotte Unicef, targate Pallamano Ventimiglia.

Una vera e propria chicca tutta da scoprire «I nostri atleti under 11 e under 13 sono ormai da più di un anno piccoli ambasciatori Unicef per lo sport» – dichiara con orgoglio la presidente Paola Nanni – dal 2020, con l’arrivo delle nuove divise, avremo anche il grande onore di poter sfoggiare sul petto il logo Unicef.

Colgo l’occasione per ringraziare la signora Colomba Tirari, per il suo preziosissimo aiuto. Lei stessa sarà presente sabato con un piccolo stand, dove si potranno comprare le “nuove Pigotte” e contribuire così ad aiutare bambini meno fortunati dei nostri: in un momento così difficile per milioni di bimbi nel mondo, questa nostra partneship diventa davvero fondamentale».

«Sempre nell’ambito delle iniziative volte a sensibilizzare tutti per mondo migliore – prosegue la Presidente – sarà presente Elisa, la creatrice della piattaforma ECOSLOWWASTING, un sistema di commercio atto ad evitare gli sprechi alimentari e non solo. Invitiamo quindi i commercianti di Ventimiglia a partecipare alla nostra festa e scoprire questa piattaforma, già molto attiva in Francia e nelle grandi città. Noi abbiamo deciso di aiutare Elisa in questo progetto virtuoso, perché lo sport deve essere anche partecipazione civile».

«Ultimo, ma non ultimo, sarà lo stand Pallamano Ventimiglia dove sarà possibile acquistare gadgets ed abbigliamento con il logo dei nostri leoni afferma Paola Nanni – Sarà inoltre possibile acquistare gli ultimi biglietti della Lotteria di Natale, la cui estrazione avverrà il venerdì 20 dicembre in occasione degli auguri ai nostri atleti, alle loro famiglie e a tutti coloro che vorranno fare un brindisi con noi. I numerosissimi premi sono visibili sul sito www.ventimiglia-liguria-handball.it . Ringrazio ovviamente tutti i nostri sponsor e commercianti che ci hanno omaggiato di premi davvero unici».

«Tutta la manifestazione avrà come sottofondo la bella musica del nostro collaboratore DJSHOCK AFTERHOURS e allietato dal buffet offerto dalla Pallamano Ventimiglia. Un ricco contorno alle 4 partite, che vedranno protagonisti i nostri campioni, in incontri importanti ai fini di una classifica molto favorevole per tutte le nostre compagini. Insomma un pomeriggio di sport e allegria, al quale parteciperanno esponenti della nuova amministrazione, dal sindaco Scullino, al vice sindaco Bertolucci ai molti assessori e consiglieri, sempre molto attenti alle problematiche della nostra società.

Al microfono, come da tradizione, il nostro instancabile “presentatore” e dirigente Ivano Perilli – conclude la Presidente – Vi aspettiamo numerosi per sostenere i nostri ragazzi e per farvi conoscere ed apprezzare uno sport spettacolare poco conosciuto, in piena espansione, ma soprattutto per farvi conoscere la Pallamano Ventimiglia non vi deluderemo».