Sanremo. Nel week-end della settimana appena conclusa, si è svolto ad Alassio il torneo dell’Immacolata al quale hanno partecipato oltre alla Mazzucard U12/F (sabato 7 dicembre) e la Conad City Mazzu U14/F (8 dicembre), altre realtà del ponente ligure.

La Mazzucard U12/F, nonostante abbia combattuto fino all’ultimo in tutte le partite, è riuscita a conseguire un quarto posto e le allenatrici Licia e Mara si reputano soddisfatte. La Conad City Mazzu, invece, ha fatto vedere a tratti buone fasi di gioco, accompagnate da un buon affiatamento di squadra. E’ stata un’ ottima esperienza e una buona possibilità di crescita collettiva.

Sempre sabato 7 dicembre, la 101 Caffè Mazzu ha fronteggiato la NSC Volley Imperia, presso la palestra Gibelli, partita valida per il campionato U13/F Fipav e la formazione sanremese è riuscita ad imporsi sulla squadra padrone di casa, con un netto 3/0.

Nella medesima giornata, in serata a Villa Citera, si è svolta anche la partita valevole per il campionato U14/F Fipav, tra la Arsa Mazzu e la NSC Autoscuola Alfieri. La compagine di Fontanesi e Pilade, si è vista sconfiggere con un netto 3/0 dalla formazione ospite. A parte il primo set, la partita si è giocata con poca attenzione e infatti sono stati commessi troppi errori ingenui che hanno portato ad un calo della prestazione in tutti i fondamentali.

Nella serata odierna (9 dicembre), la giovane squadra Mazzucard, ha affrontato nel derby cittadino la Centro Petroli Sanremo imponendosi per 2 a 1. La partita è stata giocata bene nel primo set che è stato vinto 25 a 16, più complicato è stato il secondo in cui le ragazze matuziane si sono rilassate perdendo per 25 a 21 per poi riprendersi e vincere seppur con fatica, l’ultimo set per 28 a 26.

In settimana, mercoledì 11 dicembre la squadra Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu U14/F CSI, giocherà presso la palestra Gibelli di Imperia contro la Nova Volley A.S.D. alle 19.