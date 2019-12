La Croce Azzurra di Vallecrosia organizza a Rocchetta Nervina una cena di beneficenza per lo scambio degli auguri di Natale

Vallecrosia. Giovedì 19 dicembre, alle 20, presso il ristorante “Lago Bin” di Rocchetta Nervina, la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia organizza una cena di beneficenza per lo scambio degli auguri di Natale.

Visto il periodo difficile che sta attraversando la comunità e soprattutto l’economia di Rocchetta Nervina a causa dell’isolamento dovuto al crollo del ponte di collegamento con la SP69, l’associazione di Misericordia, che tra l’altro è impegnata a presidiare l’area con squadre di pronto intervento 24h/24h, ha deciso di programmare l’evento nel piccolo paese della Val Nervia proprio per contribuire allo “start over” dell’economia rocchettina.

Considerato il tema, il ricavato della cena verrà utilizzato per l’acquisto di una nuova ambulanza di soccorso attrezzata per interventi in zone ipervie e paesi dell’entroterra da destinare alla nuova sede di Camporosso a servizio dell’intera valle.

Per agevolare gli spostamenti, sarà organizzato un bus navetta per accompagnare gli ospiti presso la location. E’ gradita conferma entro il 17 dicembre presso la segreteria della Croce Azzurra ai numeri 0184 293665 o 3803261314.