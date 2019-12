Bordighera. Nell’area eventi di “Costa Paradiso” a Lido Adriano, organizzata dalla TE.MA Spettacoli, si è

svolta la presentazione ufficiale del calendario dell’anno 2020 di “Miss Mamma Italiana Evergreen”.

Il concorso “Miss Mamma Italiana” è giunto quest’anno alla sua 27° edizione: ideato da Paolo Teti, è il primo

concorso nazionale di bellezza e simpatia dedicato alle mamme ed è riservato a tutte le mamme, diviso in tre

categorie, dai 25 ai 45 anni (il cui Calendario sarà presentato sabato 28 dicembre a Gatteo Mare – Riviera

Romagnola), dai 46 ai 55 anni per la “categoria GOLD” (il cui Calendario sarà presentato sabato 14 dicembre) e

dai 56 anni a salire per la “categoria Evergreen”.

“Miss Mamma Italiana”, sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica

ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile. Protagoniste degli scatti del Calendario 2020 di “Miss Mamma Italiana Evergreen”, sono le vincitrici della finalissima nazionale 2019 del Concorso, capitanate dalla bella 56enne padovana Gabriella Giulia Buso, vincitrice assoluta di “Miss Mamma Italiana Evergreen 2019”.

Ma andiamo a conoscere meglio le protagoniste del Calendario 2020 di “Miss Mamma Italiana Evergreen”:

Gennaio: Lorella Bedon, 56 anni, casalinga, di Sarzano (Rovigo), mamma di Jessica ed Emily, di 38 e 27

anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen in gambe 2019”.

Febbraio: Patrizia Verlicchi, 62 anni, operatrice olistica, di Ravenna, mamma di Manuel e Michael di 39 e

36 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Damigella D’Onore 2019”.

Marzo: Marilena Pesce, 60 anni, infermiera, di Camposampiero (Padova), mamma di Meri di 42 anni. È la

vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Dolcezza 2019”.

Aprile: Alessandra Piva, 57 anni, impiegata, di Vicenza, mamma di Marco e Matteo, di 33 e 30 anni. È la

vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Sorriso 2019”.

Maggio: Rosaria Katia Micalizzi, 57 anni, casalinga, di Arenzano (Genova), mamma di Davide e Carola, di 38 e 30 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Sprint 2019”.

Giugno: Gabriella Giulia Buso, 56 anni, casalinga, di Brugine (Padova), mamma di Matteo, Debora e Beatrice, di 27, 25 e 22 anni. È la vincitrice assoluta di “Miss Mamma Italiana Evergreen 2019”.

Luglio: Susanna Innocenti, 57 anni, estetista, di Roma, mamma di Paolo di 38 anni. È la vincitrice della

fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Fashion 2019”.

Agosto: Ginevra Greco, 56 anni, parrucchiera, di Bordighera (Imperia), mamma di Samuel di 21 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Radiosa 2019”.

Settembre: Vallì Bettin, 63 anni, artigiana, di Santa Maria di Sala (Venezia), mamma di Cris di 46 anni. È

la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Glamour 2019”.

Ottobre: Ginetta Carrubba, 57 anni, insegnante, di Osimo (Ancona), mamma di David ed Elisa, di 38 e

18 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Solare 2019”.

Novembre: Raffaella Semeraro, 59 anni, estetista, di Leporano (Taranto), mamma di Giuseppina e

Giovanna, di 43 e 34 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Romantica 2019”.

Dicembre: Vittoria Caponi, 61 anni, oss, di Corridonia (Macerata), mamma di Alessio di 39 anni. È la

vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Eleganza 2019”.

Gennaio 2021: Giuliana Rizzo, 56 anni, cantante, di Brindisi, mamma di Chiara e Giuseppe, di 25 e 15 anni.

È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Sponsor Top 2019”.

Il look delle mamme è stato curato da professionisti che da anni lavorano nel mondo dello spettacolo, Valerio

Collini, Gianroberto Violini, Giampaolo Dissegna, Marco Dimitrov, Rosanna Maroni, Claudio Graziani e

Claudia Righini, sotto la supervisione del consulente di immagine di “Miss Mamma Italiana” Roberto Foschi.

(Foto sono di Gloria Teti)