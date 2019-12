“Insieme a te…..Franca”, concerto di Natale a Castelvecchio

Imperia. Il Concerto di Natale, organizzato dal Circolo Castelvecchio in collaborazione con la Parrocchia di Castelvecchio e il Comune di Imperia, giunge quest’anno alla sua 29° edizione. Si terrà giovedì 26 dicembre alle 15,15 presso la Oratorio Parrocchia di Castelvecchio S.M.M.

Anche quest’anno il concerto è dedicato a Franca Rambaldi prematuramente scomparsa, grande amica del sodalizio che ha aiutato a crescere e diventare una delle prime realtà culturali cittadine.

Ad esibirsi quest’anno saranno:

• Alfredo Zanazzo (basso)

• Claudia Giribaldi (mezzo soprano)

• La Corale San Maurizio diretta dal M° Giorgio Revelli

• Al pianoforte Letizia Barbagallo

• Verranno eseguiti brani di Verdi , Leoncavallo, Ponchielli, Gounod oltre a diversi canti Natalizi.

«Speriamo in una numerosa partecipazione per trascorrere insieme in serenità il pomeriggio di Santo

Stefano – affermano gli organizzatori – Ingresso libero».

La Locandina 2019