Incendio in appartamento, paura nella notte a Taggia

Taggia. Notte di paura per una famiglia che abita in via San Francesco.

Verso le 2.30 il loro appartamento al secondo ed ultimo piano di una edificio é stato vittima di un incendio, le cui cause sono ancora da accertare.

Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco ed i tre – padre madre e figlio – sono stati presi in consegna dal 118, più che altro a scopo precauzionale. Preeente anche una pattuglia di carabinieri.