Ospedaletti. E’ stata inaugurata stamani, alla presenza di autorità e cittadini, la nuova ambulanza da rianimazione donata alla pubblica assistenza di Ospedaletti Emergenza da Laura Pellegri. “Nonna Laura”, così era chiamata da tutti, è mancata l’8 ottobre del 2018 all’età di 108, diventando la più anziana della provincia e forse anche della Liguria.

Alla cerimonia, avvenuta nei pressi dell’ex stazione ferroviaria, erano presenti il sindaco Daniele Cimiotti e l’ex sindaco Eraldo Crespi, l’assessore regionale Marco Scajola e decine di militi provenienti anche dalle altre pubbliche assistenze della provincia.

«E’ una signora che ha fatto sempre del bene e oggi ha dato la possibilità a noi di avere questa bellissima autoambulanza – ha detto il sindaco Daniele Cimiotti – I suoi figli hanno seguito ciò che lei aveva chiesto loro e hanno proseguito portandoci questo bellissimo dono.

Dopo aver espresso rammarico e delusione per la scarsa partecipazione dei cittadini alla cerimonia, l’ex sindaco Eraldo Crespi, ha ricordato Laura Pellegri: «Circa un anno fa mi chiamò il figlio dicendomi che Laura aveva lasciato nel testamento la volontà di fare qualcosa per Ospedaletti. La conoscevo, insieme avevamo anche festeggiato i suoi 100 anni al Savoia. La signora Pellegri era ben vista da tutti i negozianti di Ospedaletti, soprattutto da quelli di via Roma. Era una donna gentile, affabile e partecipava sempre. Mi fa piacere che abbia lasciato un ricordo così, un ricordo superiore a quello che noi avevamo inizialmente pensato: un’ambulanza attrezzata al servizio di residenti e turisti».