Imperia. «A neanche 24 ore dall’addobbo delle casette di Natale già arrivate, altrettante ne arrivano tra oggi e domattina, il risultato è palline rotte e rubate, un pupazzo di Babbo Natale “rapito”, una renna distrutta.

La denuncia, un vero e proprio sfogo, arriva sulla sua pagina Facebook dall’assessore all’Arredo urbano Laura Gandolfo nella foto ritratta insieme al collega di giunta Gianmarco Oneglio durante l’allestimento del villaggio di Natale in banchina “Aicardi” a Oneglia.

«Ci siamo messi- prosegue la Gandolfo – ad arredare con le nostre mani per far si che- con poca spesa e incrementando l’arredo ogni anno si potesse iniziare una strada verso dei “signori mercatini”. Non posso nemmeno dire sono arrabbiata perché in realtà sono solo mortificata e rammaricata. Se questo è lo spirito con cui gli sforzi vengono apprezzati…Ahimè la strada è in salita».

«In questa zona sono già installate le super telecamere, quelle che verranno presto incrementate, che riprendono anche il segno zodiacale È stata messa in moto la macchina di “andiamo a vedere le registrazioni” annuncia Laura Gandolfo che conclude e «Buon Natale anche a voi irrispettosi cretinetti!», conclude l’assessore.