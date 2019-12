Imperia. Tempo di vacanze natalizie in arrivo, tra una letterina a Babbo Natale ed un augurio ai cari, si gioca l’ultimo raggruppamento FIR per l’anno 2019, a Savona.

Innanzi tutto è giusto dire che i piccoli Reds si sono riassettati dopo l’ultimo appuntamento di Cogoleto, scesi in campo più convinti e più volenterosi hanno dato lustro del loro gioco al cospetto di Alessandria, CAP&S polisportiva, Savona, Sanremo, Imperia.

U.6: non smetterebbero mai di giocare, come squadra sempre completa e numerosa, come amici e mischiati alle altre società, incarnano lo spirito del gioco, lottare divertirsi e stare insieme.

U.10: arrivano i progressi, giocano senza paura e affrontano le altre compagini mettendo in cornice la prima vittoria

stagionale, morale in rialzo e voglia di gioco in aumento.

U.8: vetrina per i Reds, secondi a nessuno, padroneggiano in campo portando a casa tutte le partite, prestano giocatori alle squadre con meno atleti e onorano il campo, ottime le prospettive.

Scambio di auguri con gli amici di Savona e altri in club House e con un raggruppamento così panettone meritato per

tutti. I piccoli REDS augurano un sereno Natale e un 2020 colmo di soddisfazione a tutti gli sportivi imperiesi!